范振鴻｜1/18低檔15,320點不破維持強勢多方

文/華冠投顧分析師范振鴻

加權指數開高震盪近兩百點收漲42點，線收十字線，量能萎縮至2,900億元左右，今天盤雖然不強，權值也沒有太大表現，但是中小型股有轉好，空頭家數佔大盤比例從昨天新高65.2%下降到今天的63.3%，多頭家數則從12.5回升到 14.75，或許資金短線從大型股撤出，且中小型股也修正過後，新一輪的主流正在發芽，當然目前只是開始，還要持續觀察比例能否持續轉好，而或許大盤接下來會持續震盪，但也代表資金轉往中小型的機會。大盤關鍵點還是看1/18低檔15,320點不破持續看多，若收破留意轉弱進入修正整理。櫃買指數同樣看1/18低檔182.35點，不破短線頭部不會完成。

族群方面，今天相對強勢族群落在車用相關題材及NB概念股，NB部分宏碁早盤即強攻漲停，帶動華碩、緯創、和碩等漲幅3~4%，另車用則多檔強勢，同致、乙盛-KY、正達等漲停，連接線束大廠貿聯-KY續創新高，和大盤中也創下新高。

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