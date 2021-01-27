陶文看台股｜短線反彈 調節順勢換手

《陶文看台股》：周三（01/27）【易卦、天象】趨勢操作策略

【火風鼎卦】反彈調節，汰弱換強。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，歲德吉星、天德吉星和月德吉星併臨的今天，諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

巳時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

午時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

天星圖日辰吉凶：

火星和海王星從不同位置釋放不同的合相能量，這是個吉利的日辰。

不過需要提醒的是，這也是今日事今日畢的日辰，只因為金星會相冥王星衝剋太陰星的現象將於明日上場。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星進入了冥王星的會相區，也逐步進入太陰星的短線衝剋範疇，再加上海王星的合相逐漸進入尾聲，對於投資求財而言，這是一種宜提高短線風險意識的天星寫照。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤開小紅之後開始一路下走，雖然尾盤依舊出現拉抬現象，不過氣勢太弱而讓指數以大跌287點作收，量能則依舊是3534億元。

本周周線也出現回檔終止連12紅的態勢，13果然是個不吉利數字！

【地風升】雖然是個上升的卦象，代表的是一鼓作氣和持續到底，不過當卦象中的消息面的訊息並不理想的時候，反彈逢高依舊宜站在調節持股的賣方的建議就值得參考了。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【火風鼎卦】是這一天（01/27三）台股投資求財卦象。

這一卦說的是鼎力相助，對於事務的執行而言，需要的是廣結善緣與合作借力使力，同時也代表需要順勢改變策略。

對於投資求財而言，自然也是如此，因此這一天最為理想的趨吉避凶將會是汰弱換強。

就卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然依舊是上漲的元素主事，不過氣是相對不強，只不過由於卦象中的多方氣勢頗佳，並且動作頻頻，因此再出現大跌的次日，此種卦象極容易以短線反彈的方式呈現。只不過此種反彈氣勢並不容易獲得強壯式的延續，於是反彈調節順勢換手成為了今日卦象的趨吉避凶主要策略。

吉利方位：東南方、正北方、東北方。

吉利顏色：芥末綠、湖水藍、葡萄紫。

吉利數字：4、5、1、8

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

◎轉貼文章，請註明出處和作者。感謝！

陶文未來學研究發展中心（https://futurology.com.tw/topic/理財運勢 ）

用最精準實用的易經論股營造財富，用最簡單快速的風水布局扭轉乾坤！

陶文老師最新著作：2021牛年開運賺大錢