林建發｜創不了新高 多空換邊發球

啟發投顧分析師林建發

美股昨天又是小漲小跌，道瓊指數已經2天無法創歷史新高，但那斯達克指數卻是不斷的再創歷史新高，可以創新高，代表多頭就是非常非常的強，指數已經漲了很多很多是事實，特別是漲得夠多時當然會拉回，所以空頭想要反撲就需要更強烈的表態，因為市場是講實力的，要往哪邊走不是靠口水，多空的方向是要錢砸出來的，美股選後不確定的因素消失後迎來的一波大行情還沒結束。

昨天台指小跌拉出很長很長的下影線，今天開低後是先上再下、盤中大跌將近400點，收盤大跌殺出1根實質的長黑棒，昨天的長下影線直接被吃掉而且是連跌3天越跌越多，新的期約是先軋空頭再殺多頭，多空已經換邊發球，儘管短線的乖離很大，但多頭如果想要大反撲就需要更強烈的表態，因為空頭的氣勢是越來越強，特別是春節長假前的賣壓似乎是已經提前引爆，又給了空頭更多想像的空間，短期市場對於後市勇敢追價的意願變小了，就看明天空頭能不能把握住最好的機會乘勝追擊。

大盤連跌3天是越跌越多，一波到頂的上攻是已經宣告結束，而今天的大跌會讓多頭感到很恐慌，因為指數可以創歷史新高代表指數真的漲了很多很多，既然現在創不了新高，空頭也就不需要自己嚇自己，因為下檔還有很大的想像空間，只是市場的走勢很單純，就是拿錢砸出來的，不是口水看空市場的人很多指數就會跌，外資連續大賣提前引爆春節長假的賣壓出籠，空頭的殺盤重心就在台積電，而多頭如果要穩住盤面，指標股就是看鴻海就對了，只是目前指數還在大跌就不要去做摸底的動作，除非看到了長紅K出現。

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