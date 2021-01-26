陶文看台股｜積極換手 一鼓作氣 持續到底

《陶文看台股》：周二（01/26）【易卦、天象】趨勢操作策略

【地風升卦】高出低進，積極換手。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，日犯「月刑」「月忌」的今天，諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

巳時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

午時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

天星圖日辰吉凶：

天王星釋放合相磁場的金天，日辰吉凶似乎並沒有如農民曆所說的這麼不堪。

不過由於木日土三星匯聚再與火星天王星刑剋，重要吉事還是以另擇他日為宜。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星與海王星的合相逐步成型，木星仍處於和火星刑剋的狀態，對於投資求財而言，短線上的震盪恐怕還是難以避免。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤繼續開低走低，中場出現了支撐，最後以縮小跌幅作收。

指數下跌72點，成交量也同步委縮，【地澤臨】的臨界點味道的確濃厚。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【地風升卦】是這一天（01/26二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是上升，對於事務的執行而言，代表的是一鼓作氣和持續到底。

對於投資求財而言，雖然同樣具有上升的意含，不過從卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個多方主事的卦象，而由於多方氣勢也強盛而明顯。因此有利可圖的跡象極容易成為這一天的卦象風景。

不過值得提醒的是，由於卦象中的消息面的訊息並不理想，因此追逐不會是理想選項。

就卦象而言，反彈逢高依舊宜站在調節持股的賣方，除了營造機會財利外，並且持續營造現金部位的內容。換個角度來說，高出低進，積極換手將會是值得參考的策略。

吉利方位：西南方、正南方、東北方。

吉利顏色：黃色、紅色、紫色。

吉利數字：2、0、8、9

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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