陶文看台股｜1/25至1/29一週股市黃曆

《陶文看台股》：（01/25至01/29一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【澤地萃卦】空方繼續釋放善意，急漲調節，回檔承接。

就在市場傳來不安與揣測氣氛的同時，大盤再度創造新高點16238點，而周線成交量也依舊強勁。【火水未濟】是個以調整與謀和為主要訊息的卦象，即便空方主事，卻因為多方氣盛，而空方持續釋放善意，於是卦象中的「下跌才是最好的利多」訊息獲得了肯定。從上週一的下跌而支撐力道強勁中獲得觀察，這是個值得玩味的現象，在近期的占卜中也不斷出現，那就是「空方釋放善意」，在陶文38年的撰寫卦象過程中鮮少預見。就在市場充滿爭議的目前，且讓我們再用易卦占卜的角度繼續另類觀察。

時序進入元月的最後一週，也是【火山旅】的最後時段。就卦象中的空方主事，而支撐依舊明顯看來，即便盤勢進入整理狀態，而欲小不易的態勢卻依舊值得肯定，因此這一週不想追逐，卻可以區間運作。【山火賁】是台股2月投資求財卦象，這一卦的特質在於亮麗，只不過此種美麗的景象卻是一種黃昏的美景。然而千萬不要因為黃昏而陷入負面思考狀態，只因為卦象中的多空架構中，繼續出現「空方釋放善意」的現象，即便絕無僅有，卻是不斷上演，這是個奇怪得很的現象。不過再怎麼奇怪，也還是需要尊重，畢竟這是一種值得參考的運作訊息。就卦象而言，2月的漲勢容易式微，調整相對策略成為了投資人的必須。

【澤地萃】是本周台股投資求財卦象。這是個吉利的卦象，因為能量獲得了萃聚，不過就卦象中的多空架構角度觀察，發覺空方氣勢依舊強勁，因此市場反向運作的氣氛容易提昇。然而值得提醒的是，由於這一卦依舊出現的「空方釋放善意」的訊息，於是乎下跌承接成為了本周值得參考的賺取短線財利的趨吉避凶策略。即便如此，短線急漲反彈依舊宜執行順勢調節納財動作。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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