台積猛衝 大盤漲到哪？2數字散戶要盯緊

近期台灣發生10起本土新冠肺炎案例，大盤也開始大幅波動，從上周高點16,041回測15,320，回檔711點，然後再從15,320到本周四(1/21)高點16,238，上漲918點，震盪區間超過1,600點，投資人接下來要習慣台股大幅波動的狀況。不過至少大盤在台積電的帶領之下，指數還是強渡關山，萬六已然站穩，目前很多人想問到底大盤要漲到哪？

如果從周線格局來看，8,523漲到13,031為第一段，漲點5,508，若從8月低點12,149起算，若第二段也要漲5,508點的話，12,149+5,508=17,657，這是推估可能的數字，不過目前日線格局已經進入KD指標二度背離，其實就指標來看是有點風險，但不要忘了只要K值進入「80」以上，就有機會進入鈍化，如此台股就還有繼續往上的空間，但最好配合成交量溫和放大，至少量能不要萎縮到「3,000」億以下，這是未來兩周的觀察重點。

當然最近台積電真的有如猛虎出柙，不可遏止，在此情況下也苦了中小型股票，從上櫃指數相對弱勢就知，應有蠻多人是賺指數賠價差，因此上櫃指數必須儘快站上187關卡以上，才會比較有轉強契機。不過就產業面來看，如果台積電所代表的晶圓代工大好，那麼試問跟他下單的上游IC業者會不會好？甚至更上游的IP矽智財會不會好？答案當然是肯定的，否則不會聯發科(IC設計龍頭)及世芯KY(IP最高價)在最近都創下波段新高，而且兩者都有要往千元邁進的條件。

如果是這樣子的話，請大家放心，台股不會只漲台積電一支，只是你要更精選有機會上攻的股票，在聯發科已經拉開30倍本益比之後，應該有機會讓IC設計展開比價效應，本周特別精選幾檔本益比仍相對偏低的IC設計股。

聯陽(3014)：去年Q3獲利2.06元，第四季營收仍維持高檔，受惠筆電、Chromebook 需求帶動，已向晶圓廠擴大投片，客戶近期急追單，晶片供不應求，在晶圓廠投片量已逾倍數增加，今年成長可期。

原相(3227)：去年Q4營收創歷史新高，單季獲利挑戰3.5元，如此則去年獲利會超過10元，在IC設計族群仍屬偏低，另外CIS感測晶片有調漲空間，因此可以逢低留意。

矽創(8016)：受惠驅動晶片、感測晶片出貨升溫，加上漲價效應，去年12月營收達 14.71 億元，創下新高，連帶拉抬第四季，單季有挑戰3元以上實力，預估今年獲利13-14元，本益比約14倍，仍屬偏低。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

（中時新聞網 名家專欄》文、分析師張嘉軒、編輯、 葉明芳）

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