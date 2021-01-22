蕭乾祥｜趨勢、乖離、風險

富邦投顧董事長蕭乾祥

20

21年的第一個月，股市便牛氣沖天，加權指數在台積電的帶動下，連續突破1萬5千點及1萬6千點關卡，創下16,238點的台股歷史新高點位，然而在指數衝高之際，傳產的航運、塑化、水泥、鋼鐵，卻是反向一路走低，櫃買指數元月份走勢表現亦相對疲弱，多頭自去年12月起，一路急行軍迄今到萬六關卡，至此已漸露出兵疲馬困的態勢。

再過兩周便要進入農曆春節的長假，提供投資人牛年的股市趨勢展望及春節前的操作建議。首先對於今年的台股趨勢仍是偏多看待，理由在先前的專欄中已多次陳述，豐沛的資金加上台灣科技產業的成長力道，是支撐台股走高的雙引擎。

從歐美央行總裁的近期言論，可以驗證2021年各國央行寬鬆貨幣的政策不會改變，因此，資金行情也暫不會停歇；在科技產業趨勢方面，一年一度的美國消費電子展（CES）上周展開，受到新冠疫情的影響，這次改為線上展覽型態。

這次CES展可以重點歸納出三大科技發展方向：首先是汽車電子化及電動化將加速發展，包括美國通用汽車、德國的賓士（Mercedes-Benz）及日本消費電子大廠SONY，都在CES展出其品牌電動車及智慧控制系統，從歐美日各大廠的動作來看，電動車不再只是特斯拉獨大的產業，也不會只是電動車，會加入更多高科技智慧感測技術與設備，汽車持續的電動化與電子化，將是台灣電子科技股的下一波業績成長動能。

第二個科技方向是，半導體的先進製程競爭更趨激烈，包含輝達（nVidia）、英特爾（Intel）及超微（AMD），都在CES中展出其最先進製程晶片，而且這三大半導體廠除Intel仍由自家工廠生產外，其餘兩家大部分產品皆由台積電代工，且在台積電先進製程領先的優勢下，不斷侵蝕Intel的市占，而Intel在先進製程進度不斷落後影響下，新任執行長2月15日即將走馬上任，預計後續也將會對台積電釋出先進製程晶片的代工訂單，來補強其產品競爭力，台灣的半導體產業在台積電領軍下，未來兩年的成長趨勢相當明確。

第三則是目不暇給的先進顯示技術，包含三星、LG及群創等面板廠商都展出最先進的顯示技術商品，包含Micro LED電視、Mini LED電視及車用顯示器，以及可撓式及透明OLED等，尤其是Mini LED的商品化，隨著蘋果的新一代筆電及平板即將採用，加上非蘋陣營的Mini LED商品也陸續問世，可以預期今年台廠所寄望的Mini LED產業商機將會逐漸浮現。

從CES展可以看出，整個電子科技產業從半導體晶片到各種電子元件及下游的筆電硬體商品，呈現一片欣欣向榮景象，今年向上的成長趨勢相當明確，尤其是從去年開始的新冠疫情，直接推升數位經濟的轉型成長速度，加上中美貿易戰引發的科技供應鏈重組，台灣電子業無疑地迎來最佳的成長契機。不過，雖然科技產業的成長趨勢佳，但是自去年12月開始的這波多頭漲升力道來的又急又猛，在外資及投信法人聯手軋空頭又軋空手的情況下，加權指數不到兩個月的時間，漲升超過兩千點，年線乖離率高達三成。

本周連續兩度叩關萬六關卡，都出現逾4千億元以上的大量長黑，再加上櫃買指數未同步走高反而一度跌破月線，大盤騰落指標亦轉弱，部分傳產龍頭股更是早已跌破月線並進一步回探季線支撐，多頭除台積電領軍的少數半導體維持強勢外，多數類股輪動的腳步凌亂，顯示急漲後，市場的籌碼安定度已出現鬆動的隱憂。再過兩周台股即將封關進入農曆春節假期，面對台股短線乖離過大情況下，必須提醒投資人短線再追價的風險已高，建議稍做觀望，持股先往大型權值科技股集中，避開漲幅已高且流動性相對較差的中小型股，並做適度的持股比重調整。

總結來看，台股今年的產業成長趨勢不變，指數仍有向萬六以上空間挑戰的機會，只不過短線乖離已高，近期股價波動修正的風險逐漸增加。另外，近期國內外新冠疫情威脅有再度升溫跡象，由於股價已累積相當漲幅，如有突發利空洗禮，則持股波動風險便可能加大，因此短線操作上不妨稍作休息，待金牛年新春紅盤後再做另一波布局。

延伸閱讀



蕭乾祥｜類股輪動 除舊布新

蕭乾祥｜拜登、疫苗、電動車

蕭乾祥｜美國大選後 經濟動向前瞻