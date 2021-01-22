郭憲政｜淺談失真的加權指數

文/啟發投顧分析師 郭憲政

加權指數連創新高，已來到16,238點。台股自去年11月2日低點12,480點到昨日高點16,238點，共漲了3,758點。同時期台積電(2330)從428元漲到679元，聯發科(2454)從650元漲到934元，這二檔合計貢獻了大盤2,275點的漲點，佔比超過6成。也就是說，若扣除這二檔的漲點，加權指數僅僅漲了1,483點，1,483點要分配給1千多檔的股票，也不見得每檔股票都能雨露均霑，檔檔都有漲到，如大立光(3008)、玉晶光(3406)甚至一再破線破底。所以之前才會說「加權指數已嚴重失真」，已失去了客觀的檢驗標準。

投資人一定知道，天底下沒有哪一檔個股或指數會永遠一直漲，不會下跌。漲多了，出現獲利回吐的賣壓或技術性的修正是很自然的事。接下來，我們來試算一下加權指數(哪怕它已經失真)的空抵區供投資人參考。

以加權指數月線來看，2000年2月高點 10,393點，2001年9月低點3,411點，高點往上0.618位14,707點。1990年2月高點12,682點，1990年10月低點2,485點，高點往上0.382位16,577點。上述兩者的區間(14,707~16,577點)即為加權指數的空抵。目前加權指數最高已來到16,238點，已進入空抵警警戒區。 時間波:

(1)週線：去年11月6日起算，下週為第13週費氏轉折週。

(2)月線：2001年9月加權指數低點3,411點起算，本月為第233個月。

(3)年線：今年(2021年)距2008年金融海嘯13年，距2000年網路泡沫21年。

試想，如果投資人在多頭漲勢已經賺不到什麼錢(價差)，若哪一天大盤開始出現技術性修正甚至回檔，不是更加沒有樂觀的理由，故真心建議投資人宜好好檢視自己手上的股票，持股檔數不宜過多，並利用反彈逐步減碼多單，才是正途。

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