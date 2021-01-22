陶文看台股｜高檔盤旋 宜下不宜上

《陶文看台股》：周五（01/22）【易卦、天象】趨勢操作策略

【雷山小過】高檔盤旋，宜下不宜上。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，歲德吉星、天德吉星、月德吉星同時併臨的今天，諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

巳時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

午時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

天星圖日辰吉凶：

金星釋放合相磁場的今天，的確適宜以諸事皆宜描述之。尤其是吉利的事，以及與開市有關的事務，有了海王星、金星與太陰星的合相三角形加持，這是個順風順水的好日子。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星的吉利，對於投資求財而言，的確是個吉利的好兆頭。

不過值得注意的是，木土會相刑剋天火會相的天象並未改變， 而這一天又多了土日會相前來參與，這個時候震盪是最容易出現的盤勢現象。

即便如此，整體盤勢的正向發展還是沒有遭到破壞。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤再度上演開高走高，創造新高紀錄的戲碼。台股多頭是不可擋，由此可見一斑。

【雷火豐】的豐盛與亮麗如期出現，即便卦象中的壓力十分強大，盤勢的持續上漲依舊有利見好便收的卦象訊息。只不過此種訊息並不容易在當天獲得觀察。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【雷山小過】是這一天（01/22五）台股投資求財卦象。

這一卦說的是故事背景是飛鳥在天空中盤旋許久，累了、渴了、疲乏了……。當下最希望的就是找個舒服而安全的點降落。對於事務的執行而言，代表的是宜執行階段檢視的策略，檢視後再出發可望再度翱翔。

所有的整理都是為了更美好，所有的震盪都是為了更強壯。而這就是目前台股大盤的型態寫照，再加上今天又占得了翱翔的【雷山小過卦】，看來盤勢欲小不易的趨勢是值得肯定的。

只不過就短線而言，【雷山小過】的卦象訊息將會以逢高而止為主。再就卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然上漲元素主事的現象依舊明顯，不過由於氣勢並不理想，因此容易上演上漲無力的戲碼。

不過即便如此，氣勢較強的空方繼續釋放善意，搞個提昇盤勢的訊息。然而可惜的是，由於卦象中的多方氣勢並不理想，因此昨日見好便收的卦象策略，今日繼續適用。

吉利方位：東北方、東南方。

吉利顏色：黃色、芥末綠。

吉利數字：8、3、4、5

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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