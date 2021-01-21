莊佳螢｜如台積電短線拉回 是絕佳投資機會

文/啟發投顧分析師 莊佳螢

拜登順利宣誓就職，美國開始進入拜登時代，昨晚美股也上漲回應，道瓊工業指數上漲257點，那斯達克指數上漲260點，費城半導體小跌8.28點，雖然費半小跌，但台股今天再度由台積電領軍大漲，加權指數也直接飛越萬六，一度大漲逾400點，最高來到16,238點，台積電、聯發科雙指標一起創新高，加權指數終場上漲347點，收在16,153點，改寫歷史新高，三大法人合計買超33.32億元。

觀察籌碼面，外資昨天大賣215億元，今天轉為買超20.69億元；投信則賣超 7.77億元；自營商也轉為買超20.29億元，三大法人合計買超33.32億元。法人的動作也許不大，但散戶發揮螞蟻搬象的實力，其實有錢散戶是很多的，一人一張台積電也可以拉高股價，因為現在外資雖然沒有大買，但是也捨不得賣台積電，所以籌碼很輕很容易就拉高，加上法人普遍共識台積電看到八字頭，不用覺得台股或台積電漲很多，因為這是有基本面加持，現在去買都還有利潤。

財政部今日公布2020年12月海關進出口貿易統計，12月出口330億美元，年增12%創單月新高達成連六紅，統計去年全年表現，全年出口達3,452億美元也創下歷年新高。很多人覺得台股現在漲高所以不敢進場，記得之前的文章，一直看好台積電，「萬三只是開始」、「萬四只是中繼」、「萬五不是結束」等言猶在耳，現在都萬六，很多散戶怕漲多還是不敢買股票，結果就是錯失賺錢機會。

股市反應基本面，看12月的出口數據再度創下歷史新高，看台積電的資本支出，即使數據擺在眼前，還是有很多散戶不敢進場看法偏空，單純只是因為台股漲高？有時候想太多反而賺不到錢，現階段的台股就是要勇敢買，因為有基本面支撐，持續看好元月行情，在震盪時候，務必回歸基本面，這樣才可以避免洗盤影響。台灣在這3年內在全球將會扮演關鍵角色，因為5G、AI、電動車的發展都少不了台灣的關鍵零組件，而農曆年還有紅包行情蓄勢待發，多頭格局不會改變，相關台積電供應鏈跟周邊廠商，都可望雨露均霑，可把握逢低布局的機會。

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