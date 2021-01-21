黃勇文｜台股狂牛行情 多頭維繫台積電

文/資深分析師黃勇文

受到美國總統就職行情火熱之下，美股四大指數頻創新高。帶動亞洲股市日韓股市紅盤續漲，台股也不遑多讓，再一次攻上一萬六千點，創下歷史新高。護國神山台積電(2330)果然是台股的領頭羊，只要台積電及相關的供應鏈，市場的焦點會放在資本支出大增及受惠的相關供應鏈。

受到台股近期融資大減影響，台股再次由台積電領軍，攻上16,149 點，由於元月行情上漲行情，超乎所有投資人的看法，許多的投資者以及一般的散戶朋友不想錯過賺錢的機會，造成游資蜂擁而進，當市場情緒過於樂觀時，會有不確定性事件發生，也導致金融市場的大幅震盪，建議投資人當盤面漲勢過於熱絡時，逢高可以適度調節持股。

台股近期短線漲多，雖然短線站穩16,000點，也需要多方配合，加上沒美股科技股即將公布財報，台股即將有修正的壓力，指數上下震盪加劇，形成多空對決，投資人應該考慮獲利了結。等待量縮價穩再行切入也不遲，後續考慮外資持續轉為買超的個股，股價將會有機會再創新高。

綜合以上所述，整體來說，台積電、聯發科(2454)、鴻海(2317)等維繫大盤多頭的人氣指標，只要外資沒有大幅賣超之前，盤面即將由上漲轉成盤整階段。台幣碰觸27元左右時，熱錢不斷在金融市場找尋目標，建議投資人控管資金水位，留意半導體、IC設計、車用電子等相關概念股，以及即將有個股表現為主。

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