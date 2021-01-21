白易弘｜連碰兩次萬六打回 半導體與車用仍是主流

文/華冠投顧分析師白易弘

週三(20日)下跌71.19點，收在15,806.18點，成交金額4,148.77億元。外資賣超215億元；投信買超5.12億元；自營商賣超57.86億元，三大法人合計賣超268.19億元。

加權指數已經兩次點到一萬六千整數關卡而打回，台積電(2330)則是一路創高獨走，加權指數過高拉回的模式仍未改變，這是十年多頭行情的起點不是終點，資金+景氣+新科技新產品的綜合多頭行情。

技術面部分，連續上攻的K棒持續過高後修正均線乖離是常見模式，目前在大兩段式上漲滿足點附近，盤勢轉為震盪。三方均線持續上揚呈多頭排列，後勢在震盪整理完後，仍是向上看。

近期加權指數走勢如下圖所示:

選股方向，電動車題材與封裝測試

台達電(2308)今年第1季營運可望淡季不淡，台達電(2308)自2017年進行組織調整啟動轉型，深耕電動車、IA(自動化設備)、智慧樓宇及綠能等領域，將公司產品朝「解決方案」及「系統產品」延伸，經過2年多整合練功，自2020年開始收割，去年下半年起更因搭上電動車等新興高成長產業獲得外資法人相挺。

超豐(2441)由於全球封測業生意持續興旺，QFN(四方平面無引腳封裝)因具備成本優勢，在現今業內越來越普及，並躍升傳統封裝主流，國內封測及材料業者也積極擴產搶市。其中，超豐(2441)在竹南打造全新QFN生產基地，最快明年下半年投產。

今(21)日觀盤重點

台積電(2330)與聯電(2303)的吸金效應。 中小型個股是否止穩。 封裝測試族群能否續強。 疫情影響的層面。

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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