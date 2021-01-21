陶文看台股｜逢高調節 速戰速決

《陶文看台股》：周四（01/21）【易卦、天象】趨勢操作策略

【雷火豐卦】逢高調節，見好便收。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「三合吉星」職事的日辰，這一天除了不宜「上樑」與「開市」外，其餘諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

巳時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

午時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

天星圖日辰吉凶：

日月刑剋的今天，從天星角度看來，並不怎麼吉利。

再加上太陰星、火星與天 王星的會相，也刑剋太陽，謹慎行事成為了今日的自我提醒。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星與海王星的合相益趨緊密，對於投資求財而言，雖然是一種吉相，不過還是宜提防大意失荊州的意外。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤以跳空開高的模式展開序幕，1萬6千點重新站上之後隨即下跌，造成了得而復失的窘況，終場更下跌了71點。

【風水渙】的風吹物散「………這是弱勢的盤勢，即便漲勢依舊好看，但多方整體節奏與協調性都不理想，然而回檔站在營造短線財利的買方的策略依舊不變。」

今日【股市黃曆】另類觀點：

【雷火豐卦】是這一天（01/21四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是豐盛與富庶，對於事務的執行而言，代表的是速戰速決。

對於投資求財而言，雖然也是如此，不過建議還以見好便收為宜。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個壓力強大的卦象，雖然空方氣勢並不強，然而這一天的獲利恐怕會不如預期。

就卦象而言，逢高調節，見好便收將會是值得參考的趨吉避凶。

吉利方位：正東方、正北方。

吉利顏色：碧綠、藍色。

吉利數字：3、4、5、1

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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