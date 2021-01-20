王博文｜台積電維繫多方力道，台股萬六關卡震盪

國際經濟情勢：



全球疫情持續發燒，德國出現新的變種病毒，德國總理梅克爾和16邦的首長同意延長封鎖期，恐延緩經濟復甦的進度，並增加市場對於疫情擴散的擔憂。不過，繼拜登政府提出1.9兆美元的刺激方案後，1月19日美國準財長葉倫出席財政部長提名聽證會，並表示若不透過財政刺激來支撐經濟度過現在危機，將使未來面臨更大的長期經濟衰退風險，因此將支持擴大財政政策，以提振美國經濟成長，進而激勵美股走揚。



此外，美國財報季已經開跑，市場將關注刺激政策為美企所帶來的獲利成長動能，因此在預期2月將有新一輪的財政刺激下，對於後市仍可正向樂觀看待。



台股方面，上週台積電法說會釋出為因應先進製程訂單，將擴大資本支出來擴充相關產能，加上先進製程的領先，為其營運增添成長動能，近期資金湧入台積電，並帶動指數一度站上16,000點。但指數位處高檔，再加上本土疫情恐有擴散趨勢，引發市場恐慌，導致週三台積電雖然上漲20元以647元創收盤新高，然而大盤仍不敵獲利了結賣壓，權值、中小型股普遍收黑，以下跌71點作收。



技術面來看，台股雖以黑K作收，然回測五日線有撐，多頭格局未被破壞下，中長期仍可偏多看待，不過短期在1月15日及20日的爆量黑K的壓力下，恐進入區間整理格局，預期待指數消化上方賣壓後，有望重啟漲勢。



投資策略：



1月在台積電強勢領漲下，台股指數已見到萬六，雖衝高拉回，然而考量現有資金面及技術面未改偏多態勢，且國內外科技大廠近期將陸續公布財報，市場樂觀以待，加上市場資金條件依舊寬鬆、拜登新政、刺激法案等題材不斷，有望延續台股熱度，農曆年前的紅包行情仍可樂觀期待，惟短期漲多，預期指數將轉為高檔震盪整理，另後續財報匯損隱憂恐現、全球疫情能否可控或增添市場變數，宜持續留意相關訊息。



選股方面，除了持續聚焦供需吃緊下具漲價題材1Q營運淡季不淡個股之外，並建議佈局法說行情以及低基期個股。電子方面，在5G、高速運算與車用電子需求強勁成長的帶動下，台積電大幅上修今年資本支出及2020～2025年營運展望，加上疫情持續延燒及意外狀況頻傳，相關半導體與零組件備貨力道更甚以往，預期在供需緊俏加劇下仍有漲價空間，營運可望淡季不淡。另傳產股持續看好電動車相關零組件、紡織、鞋材等族群後續表現。

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