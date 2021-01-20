吳官隆｜歷史高點震盪 可留意太陽能股

華冠投顧分析師吳官隆

1月的第三週，週與月的結算滿劇烈，本週三結算加權當天高點16,004點、低點15,745點。回顧上週三的週結算加權指數收在15,769點，本週三加權指數收盤是15,806點，上週三到本週三，週區間漲37點。美股紓困順利通過，繼續往高檔去走，道瓊從31,000點來到30,900點附近，費城半導體從2,970點現在3,090點附近，科技表現較強，美國總統拜登今晚接任，國際秩序即將恢復常軌，大陸股市上證指數總算開始走出整理格局，從3,598點到現在3,569點附近，國際股市與台股相比，費城指數及台股是比較有強度的表現。

1月第三週，電子族群輪動快速，傳產鋼鐵航運紡織塑化波動很大，電子走勢非常分歧，原本是由車用以及IC設計領軍。這幾天上櫃想要努力止穩但是失敗，台股週三是只有半導體電子強勢，部分防疫概念股票與權值股票與Mini LED算強勢，但是適逢週與月的結算，週三空頭反撲。傳產賣壓較重，要觀察週四過後的資金是否又重回電子。

國際股市美國及大陸的太陽能股漲翻天，台灣卻是呈現對政府政策的不太信任，原本搭配綠電再生能源政策，要該有一波的慶祝的，不會是短暫行情。但是因為台灣疫情擴散的利空，大家先亂砍股票。之前國際太陽能大漲，台灣太陽能股表現不算好，國外一震盪台股盤勢就跟著下跌，對太陽能股的錯殺是非常非常的不合理，觀察相關股票的週四表現。

指數方面短線注意，加權的10天均線15,612點是極短線支撐，上櫃的整數關卡180點是極短線支撐。原則上後面是電子股回溫然後輪動，盤才會安全，目前台股資金暢旺，始終建議不要追高。這幾週提醒的族群，再次提醒有機會補上攻的是綠電相關，今天延續的提醒就是，認真注意太陽能的落後補漲反轉行情。基本面的整理許久型態已經到末端，在此刻再急挫有可能是故意的殺盤，留意週四此族群發展。

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