陶文看台股｜多空架構 營造短線財利

《陶文看台股》：周三（01/20）【易卦、天象】趨勢操作策略

【風水渙卦】高出低進，順勢而為。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，日犯「月煞」的今天諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

巳時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

午時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

天星圖日辰吉凶：

寶瓶之月，展開序幕。火天和太陽的刑剋方興未艾。

土星木星和太陽的會相也逐步呈現，因此緊接而來的負面能量蓄勢待發。

冥王星釋放刑剋磁場，這樣的日辰，的確適合諸事不宜的詮釋。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星與月亮刑剋進入尾聲，而和海王星合相卻逐步進入緊密階段，對於投資求財而言，這是一種短線壓力驟減而有利可圖的寫照。

不過木土會相刑剋火天的現象依舊不容小覷，短線運作不追逐成為了理想的趨吉避凶策略。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤果然出現反彈，跳空開高後持續走高，終場以上漲265點作收，成交量依舊維持在3千億元以上。

【風地觀】的「觀」果然不是毫無目的的靜觀其變，卦象中的空方氣勢雖強，不過卻沒有展現厄勢力，因此盤勢依舊不悲觀，事實證明果然如此。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【風水渙卦】是這一天（01/20三）台股投資求財卦象。

這一卦說的是渙散，風吹物散，對於事務的執行而言，這是一種聰明順勢的寫照。

對於投資求財而言，這一卦充分說明了消息面主導的份量，這一天有極大的機會是看新聞玩股票。

市場消息面與心理面同樣重要，也將會是左右今日盤勢發展的重要元素。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺今日主事雖然是空方，不過由於空方氣勢並不強，反而是不表態的多方氣勢較為理想。就市場語言來說，這是弱勢的盤勢，即便漲勢依舊好看，但多方整體節奏與協調性都不理想，然而回檔站在營造短線財利的買方的策略依舊不變。

吉利方位：東南方、正北方。

吉利顏色：芥末綠、海水藍。

吉利數字：4、5、6、1

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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