連乾文｜台積電業績成長火熱 新科技新配備成主流

經濟事件分析：

高盛喊賣蘋果，認為這不是超級周期而拖累美股下跌，高盛估iPhone升級率將在2021年持續下滑，消費者轉向價格更低的iPhone和蘋果生產訂單可能正在減少。高盛分析師霍爾從2018年11月蘋果股價41美元時一路看空，2019年4月認為蘋果股價會跌33％、9月發文表示會跌13％，現在再把蘋果目標價調降至80美元，但蘋果股價現已漲至127美元，所以不用太擔心高盛對蘋果的空頭言論。

高盛非常非常保守的預估蘋果的營收展望，2021年3,044億美元、2023年3,031億美元，完全沒成長；iPhone2021年1,500億美元、2023年1,484億美元；蘋果M1晶片效果驚人，但估Mac營收反而下降，2021年327億美元、2023年240億美元，所以研報多半都是分析師的主觀意識。

產業變動分析：

蘋果iPhone 12散熱效果不佳被嘲笑為鐵板燒，因此新一代的iPhone估計將採用均熱板散熱系統，就傳熱係數均熱板散熱約3萬W/mK（瓦/溫度*厚度）遠高於散熱片的1,200、導熱管的15,000，均熱板散熱效果最好。均熱板價格較高約1.5美元高於導熱管的0.8美元、散熱片0.3～0.6美元，但小米11、雷蛇的手機都已採用均熱板，估均熱板2020年5,000萬個、2021年約9,000萬個，均熱板2021年產值約成長27％。散熱族群中力致的薄型均溫板（TPG）散熱效果更佳，和一般VC不同的是TGP為上下銅片中間夾有PI，一旦面積做大良率可以有效提升，TGP平均單價約3～3.5元美元，5G手機、高階筆電將優先採用。

由於疫情關係人臉辨識變的不方便，要戴口罩、天冷又帶帽子，因此Touch ID指紋辨識有望在新一代iPhone重新出現，可能跟三星S21一樣大面積的指紋辨識，高通第二代 3D超音波指紋辨識感測器將提供新尺寸，較第一代感應速度提高了50％，解鎖裝置的速度比以往更快，且感測面積增加77％，概念股GIS-KY拿下Galaxy S21超過70％的指紋辨識模組訂單GIS-KY，GIS 12月營收為兩年新高年增53.3％，蘋果MacBook Pro的觸控列將加入可偵測不同觸控力道功能的壓力感測器，對GIS-KY有利。

盤勢分析及選股：

護國神山台積電在法說會後外資不斷地調高目標價，奠住台股基石，2021年每股獲利估22元、2022年25元已為市場共識，只是2023年有估28元、30元、35元差異性大，但高度獲利趨勢已被市場認同。

三星將其CIS報價調漲40％，而其他CIS供應商的報價也跟進調漲約20％，CMOS可用於製造記憶體、MCU等晶片，CMOS（金氧半導體）若加影像感測器就是CIS，CIS將光訊號轉換成數位化的影像資訊，CIS佔手機鏡頭成本52％，CIS2021年估產值成長15％，車用需求更強，一輛配備ADAS系統的電動車，可配備超過20顆攝影鏡頭。CMOS市場以Sony居首，但三星挪用DRAM產能增產CMOS 20％，豪威也大幅下單給台積電，CMOS受惠股有精材、同欣電、晶相光、原相等。

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