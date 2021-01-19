陶文看台股｜多空架構 橫向整理

《陶文看台股》：周二（01/19）【易卦、天象】趨勢操作策略

【山雷頤卦】短線調節，高出低進，順勢而為。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，由於出現日犯「災煞」和「天火」，這一天諸事不宜。

1/19今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

午時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

天星圖日辰吉凶：

金星釋放刑剋磁場的今天，的確不宜貿然行動，重要吉事還是以另擇他日為宜。

不過幸運的是，木土同時展現合相能量，因此也舒緩了負能量，對於既定事務而言，依舊值得順勢而為。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星與月亮刑剋，卻也和海王星合相，對於投資求財而言，這將會是個擔心受怕中依舊呈現短線有利可圖的天星日辰。

天王星的磁場依舊不理想，因此高科技電子類股的運作，有必要審慎。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤開小紅之後就急速下跌，15320點出現止跌的支撐，於是乎一路向上挺升，最後以小跌4.39點作收，留了根近300點的下影線，支撐力道由此可見一斑。

【山雷頤卦】的高出低進策略雖然八股，果然管用，即便急跌也於需過於悲觀。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【風地觀卦】是這一天（01/19二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是亦步亦趨，順勢執行事務，因此這裡所說的「觀」並非毫無目的的靜觀其變，而是認真的觀察。

對於投資求財而言，則代表的一種訊息，那就是且戰且走。

再從卦象中的多空架構角度觀察，發覺壓力頗盛同時又扮演主事者的角色，因此可以預見這一天的盤勢還是容易以橫向整理的方式進行。

卦象中的空方氣勢雖強，不過卻沒有展現厄勢力，因此即便震盪急挫也容易獲得低接機會的掌握。

然而可惜的是，由於卦象中的多方步調並不協調，這一天的投資求財只宜低接，不宜追逐。

吉利方位：東南方、正東方、東北方。

吉利顏色：橄欖黃、綠色、礦石藍。

吉利數字：4、5、6、1

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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