賴昇楷｜大盤中場休息 題材股具表現空間

文/華冠投顧分析師賴昇楷

本周國際股市普遍漲多回檔，台股本身又遇本土新冠疫情打亂陣腳，不過大盤周線靠著台積電利多持續推升152點，高點再寫16,041點歷史新高，櫃買指數周則是收跌1.25%。

由於周五(1/15)大盤日K棒出現「陰線吞噬」型態並且打破自去年12/24起「不收破五日線」、「不收破昨低」的超強慣性，宣告短線進入休息整理階段，加上國際股市普遍修正以及時序漸漸接近農曆年，接下來長假賣壓、中小型股丙種金主結帳賣壓將會紛紛出籠，故不排除台股整理時間將會拉長甚至來點甩轎動作。

台股「紅包行情」結束了嗎？邏輯上是還沒，因為今年以來相對偏弱的櫃買指數並未出現明顯出貨量。試想，大咖若是認為行情已至尾聲，中小型股理當跟著權值股大拉特拉才是，即便不願拉高甚至壓低出貨也行，因為行情火熱之下不愁出不了貨，偏偏目前櫃買指數成交量群還比不上去年7月上旬，推測後續等到長假賣壓、結帳賣壓慢慢換手後，「紅包行情」仍將延續。

大盤1/6曾經爆大量甩轎再上，位置約在15,000點附近；櫃買指數去年12/28突破整理區間展開攻勢，位置約在181點。台股若是進行整理並且量縮守穩前述支撐，便算強勢格局，「紅包行情」也依然可期。

大盤進入中場休息時間，有題材可發揮的個股最具表現空間。遊戲業來到寒假旺季加上1月底又有台北國際電玩展，遊戲股宇峻、智冠周五逆勢收紅值得留意。伺服器產業第一季庫存消化到尾聲，第二季恢復成長動能，相關供應鏈如連接器廠嘉澤及凡甲、PCB廠金像電、散熱廠健策值得持續關注。

周五盤面中小型股兵荒馬亂，逆風中還能挺立者也具備未來強勢股DNA，如車用連接器廠胡連、具漲價題材的銅箔基板廠聯茂、矽晶圓廠合晶、台勝科、網通廠台揚、石英元件廠晶技等。

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