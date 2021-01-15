陶文看台股｜短線亮麗 調節納財

《陶文看台股》：周五（01/15）【易卦、天象】趨勢操作策略

【火雷噬嗑】短線亮麗，調節納財，順勢換手。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，正值「六甲窮日」的今天，諸事不宜。

溫馨提醒，明天元月16日（農曆臘月初四甲子日）是庚子年最後一個「天赦日」，這是轉運開運最強大的日子，想要轉變2020年的不順，留住2020年的吉氣，開啟2021年的旺氣，這一天一定要掌握。至於細節請參考陶文老師官網訊息。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

巳時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

午時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

天星圖日辰吉凶：

神秘點合相的今天，許多的幸福和順遂需要自己營造，換個角度來說，那就是心想事成，因此凡事樂觀，正向思維才有機會得到正向回應。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星和火星的合相逐步進入尾聲，而金星與天王星的合相則依舊緊密，對於投資求財而言，代表的依舊是有利可圖。

只不過木星與天王星的刑剋進入嚴峻期，而土星與火星的刑剋也同樣緊張，對於國際財金趨勢而言，此種天象代表的是，震盪與整理容易成為近期的主流訊息。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤上演的果然是整理態勢，不過指數雖然以小跌62點作收，整體趨勢依舊以支撐有力的方式呈現。

【水地比】果然是個順勢的卦象，而卦象訊息也十分符合市場現象，那就是「………雖然卦象中的多方氣勢不佳，同時也出現一種箝制的現象，不過由於多方後繼力道依舊強勁，因此回檔站在買方的策略值得參考。」

今日【股市黃曆】另類觀點：

【火雷噬嗑卦】是這一天（01/15五）台股投資求財卦象。

這一卦說的是天雷勾動地火，不過對於事務的執行而言，還是需要留意未進完善的部份，需要儘快補強。

對於投資求財而言，也同樣會是如此。占得此卦的盤勢是值得期待的，不過過度的熱情恐怕還是需要提防短線上風險。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺整體盤勢的氣數結構果然是屬於亮麗的氛圍，卦象中的多方氣盛，而上漲的氣勢也旺盛，不過多方後繼力道的補強卻十分重要，因此即便這一天再度突破創新紀錄，短線調節納財的節奏與策略依舊是值得參考的策略。

吉利方位：正東方、東北方。

吉利顏色：靛色、金黃色。

吉利數字：1、3、4、8。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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