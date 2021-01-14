莊佳螢｜台積電短線拉回 絕佳上車機會

文/啟發投顧分析師 莊佳螢

美股高檔震盪，道瓊工業指數小跌8.22點，那斯達克上漲56.52點，費城半導體上漲3.93點，台股今天因為台積電熄火，造成指數一度挫近150點，不過鴻海則扮演穩盤腳色盤中攻上漲停，電動車題材發威多檔車用電子股活蹦亂跳，終場加權指數跌幅收斂，下跌62.79點收15,707.19點，成交值增至3,885億元。

台積電ADR下跌，主要是市場傳出英特爾因高層人事異動，可能延後下單台積電，但應該是籌碼面問題，因為最近三天台積電雖然大漲，但是外資都是賣超，融資都是大增，現在只是刻意放消息要洗一下籌碼，以台積電的基本面跟技術，其實不缺訂單。

看台積電法說內容，去年第四季財報，雙率均優於財測預期，單季稅後純益1,427.7億元，季增4%，年增23%，每股純益5.51元，純益與EPS續寫新高；去年全年營收達1兆3,392.55億元，年增25.2%，毛利率53.1%，；稅後純益5,178.85 億元，年增50%，全年每股純益19.97元，賺了將近兩個股本。英特爾如果真的延後下單反而是他的損失，因為台積電做的晶片效能沒有競爭者比得上。

電子產品即將步入AI跟5G的時代，除了一般的電腦、筆電、智慧型手機之外，未來連家電、開的車子全部都會智慧化，未來生活已經離不開科技化，可以想像這樣的晶片需求，數量有多龐大，而製造晶片技術第一的台積電，將會是兵家必爭之地，這就是為什麼美國跟日本，都希望台積電去設廠!除了是國安問題，更可以帶動大量工作機會帶動經濟。

所以台積電短線的回檔反而是空手者絕佳的上車機會，畢竟台積電的技術領先短期內難有對手可以追上，建議仍可以逢低布局，樂觀看待後市。台積電占了台股市值30%，台積電好台股將有持續上漲空間，相關台積電供應鏈跟周邊廠商，都可望雨露均霑，投資人可把握逢低布局的機會。

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!