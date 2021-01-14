黃勇文｜台股元月行情看回不回

文/資深分析師黃勇文

台股延續去年上漲行情，展開驚奇元月行情、看回不回，連續上漲之下由護國神山台積電(2330)突破600元所造成，未來台積電走勢，必定影響台股的趨勢方向。加權指數頻創歷史新高，成交量皆創歷史天量，呈現量價齊揚的多頭榮景。技術指標都呈現高檔鈍化，符合軋空行情，讓台股多頭氣勢相對的強勢。

雖然疫情持續延燒，但美股四大指數皆創歷史新高，影響全球金融市場，台股加權指數突破30年高點12,682點後，加權指數一飛衝天，幾乎上檔無賣壓，原因是台股屢創歷史高點。指標高檔鈍化，幾乎是台股少見的大行情，而類股輪動是盤面的特色。未來台積電、聯發科(2454)，加上高價股不跌的情況，農曆過年前都是個股表現。

台股上漲的主要動能，就是熱錢不斷流入，加上外資法人積極賺取紅包行情。散戶的融資增加，造就台股歷史上最大的元月上漲1,100點左右的行情，許多利多題材不斷，而新台幣持續往27元方向前進。台股資金行情持續，外資持續加碼權重股，而股價漲翻天後，震盪幅度大增，未來操作難度會大增。

綜合以上所述，台股處於多頭的上漲趨勢，建議不追價已經漲幅過大的個股，利用拉回買進整後過的個股，拉回可以注意強勢股是否還有切入空間，選股上留意半導體族群、車用電子，以及IC設計等類股，加上原物料、航運股拉回後，注意其拉回後上漲後市的個股。

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