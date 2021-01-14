陶文看台股｜回檔站在承接位置 後市可期

《陶文看台股》：周四（01/14）【易卦、天象】趨勢操作策略

【水地比卦】回檔站在承接位置，後市可期。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，日犯「月刑」的今天，諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜東南方，休門〜正南方，生門〜西南方。

午時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

天星圖日辰吉凶：

火星和天王星釋放刑剋磁場的今天，的確是諸事不宜。

幸運的是金星舒緩了此種僵局，對於既定的事務而言，還是值得依照計畫順勢執行。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星和天王星的合相進入零度緊密期，其吉利程度可想而知。

不過太陰星與火星、天王星的刑剋，還是不宜掉以輕心，市場氣氛值得密切觀察。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤繼續上有天空開高的戲碼，並且一路上揚，終場上漲269點作收，可以說是氣勢如虹。

【坤為地卦】「靜如處子，動如脫兔」的卦象訊息果然不同凡響，市場的信心又再度獲得展現。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【水地比卦】是這一天（01/14四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是順勢，對於事務的執行而言，同時也象徵合作，順勢而為是卦象的主軸訊息。

對於投資求財而言，更是如此。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺主事的元素依舊是拉高盤勢的氣勢，因此盤勢的再度上揚值得期待。

雖然卦象中的多方氣勢不佳，同時也出現一種箝制的現象，不過由於多方後繼力道依舊強勁，因此回檔站在買方的策略值得參考。

吉利方位：西南方、正北方。

吉利顏色：駝色、淡藍色。

吉利數字：8、0、2、1。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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