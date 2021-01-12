電動車飆風！散戶注意 1大咖超前部署

上周提到每年的第一季是各家上市櫃公司展現企圖心的時刻，若能搭上今年的新興熱門題材，行情往往欲小不易。如今隨著大盤來到15518點，續創歷史新高，第一季台股的熱門題材也輪番表態，其中一路看好的電動車、車電概念、汽車零組件等族群近期紛紛創下新高，扮演首季主流的意味越來越濃。

先前曾提醒不要被專家示警Apple Car所干擾，Apple Car的重點從來不在車輛本身，而是在於一旦蘋果切入，對於電動車產業所產生的後續影響，這才是真正的商機所在。

目前由於漲勢已近3周，過去較為人熟悉的汽車概念股，如同致、朋程、車王電等，普遍已有一段漲幅，這裡選股就必須把視野拉大來看，由主攻車用產業的公司調整為部分業務涉及車用產業的公司，只要其車用業務占其總營收比重今年能夠逐步成長即是值得鎖定的方向。

當中過去業務以消費電子為主，近年開始多元轉型的「鴻海」集團，近一年來動作頻頻，從與裕隆合資成立鴻華先進，並推出MIH電動車平台等，等同對外宣示集團將加速投入電動車領域，最受市場關注。

鴻海集團旗下涉及車用領域的公司，如車用機構件的乙盛、車用線束的廣宇、車用3D玻璃的正達等，近期股價紛紛走強，而傳出已完成電動車輕量化關鍵的鋁合金壓鑄技術開發，並成功打進BMW供應鏈的鴻準，即便消息未獲證實，但是股價已先行表態上攻，後續皆可進一步追蹤，而同樣往車用轉型的電子業者，如將資源轉攻車用相關的金屬機殼廠─可成也可留意。

至於過去一年，半導體產業景氣火熱，原因來自於供需失衡，產能由於疫情停工及設備不足等因素遠遠不及市場需求。對此，相關業者如台積電、聯電、世界先進已陸續進入擴產週期，相關的半導體製程設備工程需求可望再提升，如京鼎、亞翔、漢唐、辛耘、盟立、帆宣等業者，營運將受惠，這也是要觀察的方向。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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（中時新聞網 葉明芳）