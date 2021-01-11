陶文看台股｜順勢調節納財 營造換手籌碼

《陶文看台股》：周一（01/11）【易卦、天象】趨勢操作策略

【火山旅卦】順勢調節納財，營造換手籌碼。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，正值「月破日」的今天，諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

巳時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖日辰吉凶：

海王星釋放刑剋磁場的今天，的確諸事不宜。

不過金星合相火星和天王星的緣故，對於既定的事務依舊宜順勢而為。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星和火星的合相持續，又多了天王星的加入，金星的合相區變得更熱鬧了。

太陽與海王星的合相，對於投資求財而言，雖然是吉利的，卻也多了一種風雨欲來的氛圍。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

上週五台股大盤繼續上漲，而且是以跳空開高的方式開出，繼續向上攀升再度創造了新高紀錄15463點。上週台股是豪邁的，價量齊揚的態勢，如木土會相一般開出新紀元。

【火天大有】的亮麗與豐盛都出現了，更是一種大大擁有的態勢，朋友們你見好便收了嗎？

這一天的確如卦象預期～出現了市場所關注的短線關鍵高點。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【火山旅卦】是這一天（01/11一）台股投資求財卦象。

這一卦說的故事背景是出外旅遊，旅人的心情和所遇到的事情，就是這一卦的吉凶寫照。出外旅遊需要設妥目標，以輕鬆的心情往目標前進，順勢而為。

對於投資求財而言，確實也是如此。

旅遊的樂趣在不同的時間點，不同的環境，有不同的樂趣與風景。就目前大盤在高峰上看來，此種風景應該是壯麗的，而【火山旅】也是此種意境結構的卦象，因此今日在趁勢往上的機率也會是自然的現象。

不過值得提醒的是，雖然卦象中的多空架構中出現的多方主事的現象，只不過由於卦象中的多方氣勢並不理想，因此如何順勢納取階段財利成為了今日首要課題。

吉利方位：東北方、正南方。

吉利顏色：黃色、紅色。

吉利數字：8、9、0、5。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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