陶文看台股｜1/11至1/15一週股市黃曆

《陶文看台股》：（01/11至01/15一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【兌為澤卦】逢高調節，積極換手。

上週台股神蹟式的上漲，價量齊揚，勢不可擋。周線以上漲731點作收，漲幅4.％，創下了21年來的單週次高漲點，指數再度創新紀錄5463點。此種爆發性的漲勢和【天水訟卦】很難獲得連結，不過卻完全符合了卦象中的訊息，那就是空方主事不過氣勢不如預期，即便多方氣勢也同步式微，然而空方的善意十足卻是日前不斷出現的卦象，這就是卦象占卜預測有意思的地方。

時序進入1月第二周。節氣時序則是「己丑月」，由於還在庚子年的範疇，因此2020年的【坤為地卦】與2021年的【山天大畜卦】有了交參觀察的機會。【坤為地卦】的最後卦象時序以樂觀的方式呈現，多方主導了整個氣勢，即便市場懷疑氛圍充斥也是如此。再加上台股元月投資求財卦象占得了【火山旅卦】，由於主事的依舊是多方，即便氣勢不佳，卻出現了故事型的發展，那就是壓力容易再度轉變成為上漲的支撐力，初步的一週應驗了。【山天大畜】是台股2021年投資求財卦象。這一卦輸的是「山比天高」，並且會是「一山還有一山高」，由於群山層疊，就元月的第一周的盤勢表現來說，此種疊疊樂的態勢已然獲得了肯定。不過值得提醒的是，這是個操作難度相對高的卦象，只因為這一卦所說的是「大人們」在玩的市場。

【兌為澤】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是投機，也述說一種各說各話的氛圍，也就是所謂的多空分歧。就卦象中的多空架構角度觀察，發覺這一卦主事的是壓力，不過空方氣勢不但式微，同時也按兵不動。反倒是短線氣勢頗佳的多方，在本周卦象中出現了再度拉高台式的氣勢，因此可以預判這依舊是有機會繼續創新高紀錄的一週。只不過必須提醒的是，由於卦象中的多方後繼力道並不理想，因此就短線而言，這一週的短線高點極容易成為波段高點。因此逢高調節，積極換手成為了理想的趨吉避凶。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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