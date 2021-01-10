鍾國忠｜靜待權王台積電法說會內容

日盛投顧總經理鍾國忠

盤勢觀察：

台股持續在資金效應下，2021年第一周指數大漲4.96％，為去年5月以來最大周漲幅，指數繼續創新高點15,463點，由於美國總統下任人選已經國會確認，且拜登又完全執政，讓全球股市上漲力道更為強勢，短線較大利空就是漲多的問題。全球疫情仍影響著人們健康，隨時仍會影響經濟，當指數處在相對高檔區位置，現階段選股最好還是要有基本面保護。

投資策略：

本周要觀察的因素相當多，首要是1月14日權王台積電的法說會，由於本波大盤能上漲的主要推手之一就是台積電，因此法說會內容將是市場所期待，甚至於也是國外科技大廠所關注，而上周台積電單周大漲50元，漲幅高達9.43％，遠高於大盤4.96％，這也表示市場早已認知台積電法說內容偏向正面，願意在高檔追價買進，本周要留意的是，法說會內容是否符合預期？甚至超乎預期，否則很可能會出現漲多後的利多出盡。另要觀察的是12月上市櫃公司營收訊息，由於1月11日已是最後一天，過往最後期限公布業績是偏向負面多，也得留意這部分營運結果。

本周看盤選股重點有二，其一是關注12月營收偏向成長者的後勢買盤，從先前公布12月營收與Q3獲利公布來分析，可發現目前營運表現較佳者，包括有被動元件、伺服器、記憶體、面板、IC設計、NB、遊戲機、電競、連接器、風電、紡織、運輸、鋼鐵、小塑化與部分生技醫療業者等產業公司，接下來部分產業1月營收將出現趨緩或下降，要留意這些產業後續法人的持股動向，如果是轉淡且又是先前法人買超作帳重點股，則更要留意這部分變化。

其二是留意權值股的變化，去年外資大幅賣超，因此可在上周看出其積極買超的動作，然指數的確漲多，當本周台積電召開法說會後，權值股是否還能再跟隨買超，這得觀察外資法人的動向。

操作建議：

可留意兩點，1.指標來到高檔區，近日9日KD指標已來到高檔超買區約93與90附近（9周KD指標更是到96與93），雖然MACD柱狀仍為正向，有利於多方上攻，但指標來到超買區，再來就是指數上漲空間將有限，近日操作可逢高分批減碼因應。

2.量能再創新大量，由於指數長期在月線與季線之上，且持續創新高，因此有利於多方，上周的周量已高達1兆8,755億元，日均量約3,750億元，如要指數在本周上攻收紅，則日均量需達3,800億元左右，而目前月均量約2,860億元，二者相差約千億元，因此有可能本周先攻而拉回整理，適當降溫操作，短線低檔月線在14,500～14,700點有支撐，高出低接操作才能降低投資風險。

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