賴昇楷｜元月行情習慣「與創新高共舞」

文/華冠投顧分析師賴昇楷

去年底一路看好的元月行情，本周如期上演，大盤周線在外資回補下飆升731點，以歷史最高點15,463作收，櫃買指數跟漲1.59%亦創波段新高，匯市方面同樣火熱，新台幣兌美元升破28元關卡創下20餘年來新高，強勢開紅盤表現為新的一年博來好彩頭。

本周最值得一提的是周三(1/6)大盤爆出歷史天量收黑Ｋ，高低點相差達360點，當天走勢引發市場不安情緒，保守言論也紛紛出籠，但試想，大盤創下歷史新高的同時爆天量急殺，勢必會讓市場產生見好就收的想法，反正就指數觀點而言怎麼賣都是賺，有賺錢賣起來自然不手軟。然而反向思考，最高點無緣無故出現恐慌氛圍讓大家通通賣個好價錢，控盤者豈是傻瓜？邏輯上是說不通的，因此劇烈震盪擺明是個甩轎手法。

經過周三大震盪洗盤，隔天大盤“委賣張數”數據驟降，顯示浮額確實快速消化，並且帶出下半周接連兩天大漲之走勢。藉此所要提醒的是，台股目前已經突破萬五大關，來到未有前例可循的多頭架構中，雖說風險管理永遠不可忽視，但更大的風險卻是胡亂套用過往經驗預設高點。

元月行情要習慣“與創新高共舞”，無論指數或個股皆然，本周由大型權值股帶頭打響開年第一炮，雖然內資主導的櫃買指數看似相形失色，可是一堆中小型股在國際股市大好、市場資金充沛的環境下又豈會甘於寂寞？下個舞台的演員即將粉墨登場，台股將繼續上演好戲。

寒假及春節假期向來是遊戲業的旺季，加上1月底台北國際電玩展恢復為實體舉辦，可望為第一季推出新作的遊戲廠帶來熱鬧題材，包括宇峻、傳奇，另鈊象、大宇資、橘子也值得關注。

去年第四季DRAM現貨價起漲，今天第一季合約價也將調高，同時記憶體晶片大廠美光受惠宅經濟及5G手機滲透率提升帶動需求暢旺，1/7盤後發布優於市場預期的本季財測。看好記憶體族群第一季營運成長力道，可持續關注南亞科、華邦電、晶豪科、威剛、十銓等。

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!