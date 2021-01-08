郭憲政｜從技術面評析 萬五的台股後市

文/啟發投顧分析師 郭憲政

台股在新年開紅盤尹始隨即扣關1萬5千點，加權指數自去年3月低點8,523點漲到15,197點，短短9個月漲點達6,674點。2020年12月的月成交量達到6.19兆元，創下歷史新高，可見這一波資金狂潮所帶動的股市熱度。無論是手中滿手股票的投資人，還是正打算進場的投資人，一定要理性了解現階段投資的位階，才能有正確的操作策略。本文試就幾個面向提供一些分析與解讀給投資朋友參考。

1、道瓊指數：用週線觀察，道瓊指數10月30日當週低點26,143點，9月4日當週高點29,199點，高點往上0.382位30,366點，往上0.618位31,087點。用時間波的角度觀察，自低點26,143點當週起算到本週為第11週，1月22日為費氏13週轉折。道瓊指數2月及3月月線趨勢轉折均為扣高。這顯示：本月中下旬道瓊指數見高的機率極大。

2、加權指數：用月線觀察，加權指數2020年3月低點8,523點，7月高點13,031點，高點往上0.382位14,753點，往上0.618位15,816點，加權指數目前已進入空抵區。加權指數自2001年9月低點3,411點起算到2021年1月共233個月(費氏233)。加權指數2月及3月月線趨勢轉折均為扣高。這顯示：本月加權指數見高的機率極大。

3、其他：加權指數日k 88.3，週k 93.2，月k 93.4，無論是日線、週線、月線K值通通進入所謂的超買過熱區。

綜合上述的分析與討論，顯示：現階段投資人不宜冒然再去追漲多的個股，反而應該居高思危，適時減碼。若要做多，應該調整持股並尋找目前相對低基期並有轉機可能的產業與公司介入。

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