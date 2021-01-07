黃勇文｜台股漲勢過猛，震盪加劇

文/資深分析師黃勇文

2021年台股開出漂亮長紅棒，在外資歸隊之下，讓台股市值有機會突破50兆元機率大增。新台幣持續升值的狀況，往新台幣27元方向去突破，再創歷史紀錄，間接影響出口的外銷廠商，須注意其匯損的風險。回到全球經濟，受到疫情持續升溫，全球央行持續加大寬鬆力道，熱錢繼續在全球金融市場呼風喚雨，未來須注意各國央行的貨幣政策；當資金潮緊縮時，全球會金融市場陷入大震盪。

台灣GDP有高達六成來自出口的貢獻，近期受惠出口，資本支出增加、資金潮的利多下，台股仍有往歷史新高的機會。在美元弱勢下，以及中美貿易戰下，受惠的台商資金願意鮭魚返鄉投資，帶動台灣熱錢淹腳目的感覺。讓台股成交量能爆出4,300億的大量。對於台股而言，短期沒有衝關的可能性，只有大幅震盪在萬五關卡價。持續的個股表現。

放眼台股成交量大增，證券股相對受惠，加上台積電(2330)、台達電(2308)、鴻海(2317)權值股的大漲，帶動台股往一萬五千點，加上台股不斷的創高有基本面的支撐下，後續外資放假歸隊後，讓台股讓成交量暴增，代表新高量會有新高價，但是量價之間，最怕量價背離，未來如果有成交量背離時，投資人需注意手中的持股。

綜合以上結論，台股沒有看淡的理由，但是操作難度會大增，今年元月行情由多方控盤，短線漲幅過大，有拉回的回檔整理的可能性，半導體個股、人工智慧與電動車趨勢，加上節能概念股是未來新題材效應，投資人可注意，在農曆過年前類股輪動快速，震盪幅度加劇。

※本資料由資深分析師黃勇文提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。