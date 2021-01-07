陶文看台股｜短線反彈 據調節佳位 營造財利

《陶文看台股》：周四（01/07）【易卦、天象】趨勢操作策略

【天地否卦】短線反彈調節策略不變。

1/7陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，「天德合」「歲德合」「月德合」三大吉星照臨的今天，諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

巳時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

午時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

天星圖日辰吉凶：

火星、太陰星和水星形成三刑會沖天象的今天，從天星角度來說，應該會是個謹慎行事的日辰。

幸運的是，由於金星釋放舒緩磁場，對於既定的吉事而言，依舊宜按圖索驥順勢而為。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星磁場十分理想，不但化解了市場的憂慮，同時也展開財利磁場的暢旺發揮，對於投資求財而言，這是個短線有利可圖的日辰。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤以跳空高的模式開出，不過隨即出現漲多拉回的震盪走勢，不過即便如此，指數還是以小跌16點作。這一天再度創造新高紀錄15197點。

【火水未濟】的不協調現象出現了，而整理的走勢也如卦象預期，只不過卦象並沒有釋放出看空的訊息。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【天地否卦】是這一天（01/07四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是不順遂與不如意，對於事務的執行而言，這是個需要停下腳步檢視的卦象。

對於投資求財而言，雖然也具有相同的氣氛，不過從卦象中的多空架構角度觀察，發覺這一卦主事的是多方，並且是氣勢活絡的多方。不過可惜的是，由於多方的步調並不協調，因此短線反彈還是有必要站在調節的位置，並非看壞後市，而是掌握住機會營造短線財利。

吉利方位：西北方、西南方。

吉利顏色：白色、黃色。

吉利數字：2、0、6、8。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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