范振鴻｜1/4低點14,720不破 維持多方強勢

文/華冠投顧分析師范振鴻

1月6日加權指數開高走低收跌16.9點，量能4,373億元左右，超越2020/11/30 MSCI季度調整的4,096億元成為歷史最大量，盤中震盪幅度高達360點，波動超過2%，儘管加權指數僅小跌16.9點，但櫃買指數盤中一度重挫接近2%，終場收跌0.91%，且今天比較明顯少數權值股撐盤，中小型股殺聲隆隆，感覺像是跌了幾百點，漲跌家數約1比4。

儘管今天爆出歷史天量開高走低，盤中幾乎全面弱勢，但就技術面來看，短線仍然沒有頭部現象，要說這邊要馬上翻空機率非常低，且短線連5日線都沒有破，短線看法不變，14,720點不破，仍然先以強勢盤看待，但短線要進入震盪整理的可能性提高不少。

族群方面，今日大盤有台積電、台達電撐盤，其中台達電大漲7%，族群方面則是IC設計較有表現，由面板相關IC的聯詠、神盾，伺服器相關IC的義隆、信驊，還有IP相關的愛普等表現強勢，但是漲跌也明顯，其中釋出2020年12月營收利多的創意則大跌6%，而近期強勢貨櫃三雄表現弱勢，陽明打入跌停。

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