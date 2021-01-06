吳官隆｜台股高點震盪拉回 不要誤判太陽能股

華冠投顧分析師吳官隆

新的一年開始，週結算劇烈精彩，本週三週的結算加權當天高點15,197以及低點14,837點。回顧之前，上週三的週結算加權指數收在14,687點，本週三加權指數收盤是14,983點，上週三到本週三，一週區間大漲297點。美國股市也是因為紓困順利通過，繼續在高檔整理，道瓊從30,335點來到30,391點附近，但是費城半導體從2,740點現在2,837點附近，表現較強勢，美國股市新的紓困做刺激，拜登也是即將在本月順利接任了，國際秩序即將恢復常軌，大陸股市上證指數總算開始走出整理格局了，從3,400點到現在3,535點附近，國際與台股相比整整一週，台股的漲幅還是比較是往上走的。

元月第一週，電子族群也是輪動快速，傳產的鋼鐵、航運、紡織、塑化等波動變很大，電子走勢分歧，是由Mini LED與IC設計領軍，晶電結合隆達的富采投控今天掛牌漲停，這兩天上櫃有要努力止穩但是力有未逮，台股週三是電子零組件、其他電子、半導體電子等強勢，週三部分的PCB與IC設計強勢，輪動很快，週三空頭反撲，最後傳產賣壓較重，有利於資金重回電子。

其實太陽能搭配綠電再生能源政策，真的不會短暫行情。但是因為國際利空，大家會先觀望居多。之前國際太陽大漲，包括晶科能源第一太陽能與SUN POWER大漲的時候，台灣太陽能表現普通，但是這週國外一回檔，台灣太陽能就跟著下跌，對太陽能的錯殺是非常的不合理，觀察聯合再生、達能、元晶、茂迪，被動元件是伏兵，繼續留意國巨、凱美、光頡、九豪、信昌電等。

指數方面短線注意，加權的5天均線14,860點是極短線支撐，上櫃的10天均線183點是極短線支撐。原則上後面是電子股回溫然後輪動，盤才會安全，目前台股資金暢旺，始終建議不要追高。這幾週提醒的族群，再次提醒有機會補上攻的是綠電相關，今天延續的提醒就是，認真注意太陽能的落後補漲反轉行情。基本面的整理許久不會有什麼疑慮的，這幾天型態已經到末端，不易再挫。

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