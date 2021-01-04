陶文看台股｜1/4至1/8一週股市黃曆

《陶文看台股》：（01/04至01/08一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【天水訟卦】急漲調節，回檔承接。

上週台股如卦象預期亮麗封關，指數再度創造新高紀錄，即便所有的數據都顯示過高、過熱，不過指數還是繼續攀升、攀升。2020年的確如【坤為地】年卦預期是個「大破大立」的一年，全年指數上漲了2735點，漲幅22.80％，上下震盪達6237點。卦象說「履霜，堅冰至」說的是迅速。接下來的2021年則是【山天大畜卦】，上有山，下有天，代表的是大大畜儲能量，對於這一年的大盤依舊值得期待，不過卻隱藏著一種容易觸及鍋蓋的訊息，在積極歡慶的同時，謹慎恐怕也是同步的策略。

時序進入2021年元旦開紅盤的本周，節氣時序則依舊處於「戊子月」，元月5日將會交節令「小寒」，屆時將會進入「己丑月」，這是個十分有意思的月份。就專業的角度來說，雖然時序依舊是庚子年十二月，不過「辛丑年」的五行氣數已然從本月開始展開。原因當然是太歲星已經轉移，以及「丑氣」開始發動。因此【山天大畜】年卦需要與【坤為地】年卦同步參考。

【火山旅】是台股元月投資求財卦象。這一卦說的是新的旅途展開序幕，外出旅行的人最需要留意的就是外在環境的變化。對於投資求財而言，自然也象徵國際財金動向將繼續影響台股趨勢發展。就卦象中的多空架構角度觀察，發覺主事雖然是多方，也雖然氣勢不佳，不過卻出現了故事型的發展，那就是壓力容易再度轉變成為上漲的支撐力。

【天水訟】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是變數與爭議，代表的自然是多空分歧。就目前氣勢如虹的盤勢而言，「多空分歧」並不會是這個時候該上場的氛圍，不過就卦象中的多空架構角度觀察，發覺多空俱弱是卦象訊息，因此多空已然沒有參考價值，而是市場感受到的形勢。就卦象而言，急速反彈順勢調節納財，回檔繼續找買點的策略依舊適用。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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