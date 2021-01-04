2021兩大咖命運 專家這樣斷言

台股2020年鼠年旱地拔蔥亮麗封關，全年上漲 2735點市值45兆台幣，你有賺到嗎？每個股民賺75萬，收在 14732點站上歷史新高點，2020指數刷新歷史紀錄，成交量年增60%，大盤已經連續 186 個交易日萬點之上，自12月4日台股進入萬四如意新時代，出現史上最安全的天堂路！

2020年歷經上沖下洗劇烈震盪，先是全球股災至 8523 點失守 10 年線，隨後14兆美元挹注，全球股市登頂無極限，台灣全年漲幅 22.8%落後韓國的30.8%，顯然2021還要漲，有量就有價，2020年成交量單日平均成交量 2007億元比2019年單日均量 1201 億元年增幅高達 67.2%，2020年有 4 天成交量突破 3000 億， 3 月 13 日 3036 億、7 月 28 日 3489 億、8月20 日3524 億、11 月 30 日 3561 億，逐漸放大預言了登頂無極限，成交量透端倪。

台股日均成交量年增 67.2%，日本年增 13.9%、港股恆生增加 48.3%、韓國年增 144.5%、上海增加 45.9%、深圳年增 68.8%、新加坡年增 34.2%、美國年增 20.6%，英國年增 11.1%，這種比例說明了什麼？2021年台股終極目標21519點你信嗎？

筆者再將台股與全球股市相比，台股漲幅 22.8%、日股漲幅 16%、韓股上漲 30.8%，上海上漲 11.9%，深圳上漲 36.2%、美國道瓊漲 6.3%，那斯達克指數43%，最差的是香港下跌 3.7%、新加坡跌 11%、英國跌 12.5%，台股屬於前段班，還會再漲，要貪要敢也要有所本，股市上漲有三個要件，即景氣+資金+籌碼，如今都站在多頭這一邊。

當資金大潮遇上2021台灣GDP坐四望五，2020第三季GDP 2.56%出現30年來首度擊敗中國大陸，接著2021再次超越大陸，那2021年會怎樣反應在股市上呢？你心理建設好了嗎？站在哪裡看的問題？

筆者是站在12682點看現在也才漲2185點，你站在那裡看現在呢？思考題，筆者用技術分析算給你看，30年來的圓弧底頸線在12682點，11月30日收月K線於13722點帶量突破頸線12682點，等幅測量計算，12682點減掉3845點等於8837點，12682點加上8837點等於21519點。

有夢最美，希望您2021築夢踏實，迎上史上最「牛」的一年，「妖」牛的一年，當台積電也成妖股時，2021妖股於是一檔一檔橫空出世，選股選股還是選股，股王大立光殞落2020年一張大跌1805元，很多長期投資者哭了，還不明原因，大立光長年股本限縮於13.4億元將自己做小了，現在面對競爭者的挑戰是股價直落的主因，還有低點2780元會來？但願筆者錯估。

（本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰）

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（中時新聞網 吳美觀）