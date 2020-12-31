白易弘｜持續創高 目前的區間將是未來的起點

文/華冠投顧分析師白易弘

週三(30日)上漲215.65點，收在14,687.7點，成交金額達2,617.61億元。外資買超267.21億元；投信賣超6.82億元；自營商買超18.11億元，三大法人合計買超18.11億元。

台股週三(30日)，在權值股全面大漲的狀況下指數再創歷史高點，這是十年多頭行情的起點不是終點，資金+景氣+新科技新產品的綜合多頭行情。

技術面部分，連續上攻的K棒持續過高，暫時以沿均線上漲的大兩段模式看待。三方均線持續上揚呈多頭排列，後勢仍是向上看。

近期加權指數走勢如下圖所示:

選股方向，晶圓代工 與 快充題材

聯電(2303)晶圓代工產能供不應求，訂單能見度直達明年第二季底，除了龍頭大廠台積電（2330）表明不漲價，包括聯電（2303）、世界先進（5347）等已針對第四季8吋晶圓代工急單及新增訂單調漲價格。由於美國發布中芯禁令後，8吋晶圓代工產能缺口持續擴大，韓國8吋晶圓代工廠東部高科（DB HiTek）將調漲2021年晶圓代工價格10～20％，法人預期聯電、世界先進、力積電（6770）等可望跟進調漲2021年上半年價格。

蘋果iPhone 12基於環保理由不再隨機附贈充電器，原本態度觀望的非蘋陣營中，小米及三星將在2021年跟進，OPPO及Vivo態度雖然搖擺但跟進機率大增，讓Type-C快充充電器可望再度引爆新一波強勁買氣。至於第四季已缺貨的快充IC預期將缺貨到2021年中，價格將再度調漲，法人看好創惟（6104）、偉詮電（2436）、通嘉（3588）、晶焱（6411）等快充概念股直接受惠、大單接不完。

今(31)日觀盤重點：

1.權值股今日是否續強，決定明年外資的多空意向。

2.快充概念股是否續強封官。

3.IC設計類股聯發科(3034)、聯詠(3034)、敦泰(3545)多方走勢。

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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