陶文看台股｜多空俱弱 歡喜封關

《陶文看台股》：周四（02/31）【易卦、天象】趨勢操作策略

【火水未濟】多空俱弱，歡喜封關，拉回繼續找買點。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「文昌星」職事的「三合日」，這一天諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正北方，休門〜東北方，生門〜正東方。

巳時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

午時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

天星圖日辰吉凶：

水星和冥王星同時釋放衝剋磁場的今天，按理說應該是個不吉利的日辰。

不過幸運的是，海王星釋放舒緩磁場，於是今天依舊是個有機會順勢而為的日辰。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星磁場依舊不理想，不過日天合相卻逐步進入緊密期，對於投資求財而言，這是種典型的不看好中存在著機會財利的天星現象。

不過值得留意的是，水星和冥王星同時衝剋月亮，還是需要提防短線上的漲多回檔。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤以小紅開出後，一路逐步攀升， 指數再度創新14695，收漲215點。

即便占得了「與人分金」的【天火同人卦】，大盤還是續漲。

此種微妙的卦象訊息值得玩味，「…………就卦象中的多空架構角度觀察，發覺這依舊會是個短線有利可圖的卦象。」

「………原因是因為「獲利」的元素主事，即便卦象中的多方氣勢並不理想，不過卻也是動作頻頻……」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【火水未濟】是這一天（12/31四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是不協調，對於事務的執行而言，代表的是調整後再出發。

對於投資求財而言，也是如此，在經過大漲之後的次日，占得此卦最直接聯想的就是提防漲多回檔。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個多空俱弱的盤勢，雖然空方主事卻無礙於事，即便上漲的元素氣勢頗盛，不過續漲的態勢並不容易再度以莫名的方式呈現。

就卦象而言，後市依舊值得期待，歡喜封關更值得慶祝，面對這一天的盤勢，拉回找買點的策略依舊管用。

吉利方位：正南方、正西方。

吉利顏色：紫色、白色。

吉利數字：9、6、7、0。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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