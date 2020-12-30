吳官隆｜留意太陽能股與被動元件股雙頭攻

華冠投顧分析師吳官隆

進入12月倒數封關，本週三是週的結算再衝高，上週三的週結算加權指數收在14,223點，本週三加權指數收盤是14,687點，上週三到本週三，一週區間大漲464點。近期美國股市也是因為紓困順利通過，而繼續的挑戰高點，道瓊指數從30,015點來到30,335點附近，但是費城半導體指數從2,740點及現在2,740點附近，表現較平和，美國政治干擾消除，有待新的紓困再來做刺激，拜登已經即將在元月順利接任了，大陸股市上證指數依然盤整，從3,380點到現在3,400點附近，國際股市以及台股相比，其實整整一週，台股的漲幅確實是比較明顯往上走的。

12月第四週，族群輪動快速，傳產的鋼鐵、航運、塑化、食品等還是強勢，電子股走勢分歧，上半週是由部分記憶體IC設計領軍，快充相關與面板股也有強度，這兩天的上櫃矽晶圓的環球晶、中美晶等止穩，太陽能則是週二強一天而已，而週三是證券股與塑化股強勢，週三部分的被動元件股轉強，輪動很快速，多頭控盤。但是如果大漲的都是傳產股，反而會等元旦後才漲電子。

其實太陽能搭配綠電再生能源政策，真的不會短暫行情。週四因為封關，會先觀望居多，就是太陽能來回拉鋸，觀察聯合再生、國碩、元晶、茂迪。至於補漲電子股，被動元件是伏兵，繼續留意國巨、凱美、光頡、九豪、信昌電。指數方面短線注意，加權指數的5天均線14,450點是極短線支撐，上櫃指數的5天均線181.5點是極短線支撐。原則上後面是電子股回溫然後輪動，盤才會安全，目前台股資金暢旺，建議不要追高。再次提醒有機會補上攻的是綠電相關，今天延續的提醒就是，認真注意太陽能。基本面的整理許久不會有什麼疑慮的，這幾天技術型態已經更加轉強，可以來回操作與期待，選補漲股才會容易強勢。所以重點是短線搭配波段，讓獲利擴大。

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