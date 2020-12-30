陶文看台股｜短線有利可圖 策略依舊不變

《陶文看台股》：周三（12/30）【易卦、天象】趨勢操作策略

【天火同人】反彈調節，拉回找買點，策略依舊不變。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，正值「月煞日」的今天，諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

午時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

天星圖日辰吉凶：

日月對沖的今天，諸事不宜的確是貼切的註解。

不過幸運的是，日天合相，還是讓這一天的既定行程有機會如期執行與完成。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星的磁場依舊不理想，對於投資求財而言，震盪極容易再度成為這一天的盤勢現象。

而幸運的是，代表投機財利的太陽與天王星處於合相狀態，代表震盪中還是有利可圖。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤開高後隨即下走，由於支撐力道頗為明顯，因此大盤也只在平盤下游走，終場只以小跌11點作收。

【山水蒙】的卦象訊息也如期出現，那就是「………反彈調節，拉回找買點的卦象訊息，依舊值得掌握………」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【天火同人】是這一天（12/30三）台股投資求財卦象。

這一卦說的是同心協力的合作，對於事務的執行而言，這是個好卦。

不過對於投資求財而言，恐怕就未必是如此了，只因為【天火同人】是個典型的「與人分金」的劫財卦。

雖然如此，就卦象中的多空架構角度觀察，發覺這依舊會是個短線有利可圖的卦象。

原因是因為「獲利」的元素主事，即便卦象中的多方氣勢並不理想，不過卻也是動作頻頻。

而最大的重點在於空方氣勢不如市場所擔憂的如此強悍，於是一個運作策略依舊值得適用，那就是「反彈調節，拉回找買點」。

吉利方位：正南方、東南方。

吉利顏色：紅色、芥末綠。

吉利數字：6、9、3、4。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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