散戶逮這時機等數錢 專家：防踩雷看「它」

上周提到能吸引資金認同的題材就是後續選股的方向，以今年第4季台股來看，報價喊漲即是本季最熱門的題材，從電子的半導體、面板，到傳產的鋼鐵、航運等，隨著產品(服務)報價看漲，市場樂觀預期業績可望隨之走揚，買盤持續進場的結果，讓股價頻頻創下波段新高，得漲價者得天下的態勢愈來愈明顯。

目前這個由漲價風所帶起的多方攻勢還在延續，不斷地有漲價消息傳出，進而推升股價。如各家手機大廠全面採用OLED面板，帶動OLED面板外掛NOR Flash晶片需求大增，造成NOR Flash晶片供不應求情形加劇，目前傳出相關業者明年上半年產能已滿載，產品明年首季將漲7-10%，第二、三季還要漲，如製造的華邦電、旺宏、封測的華東等都有機會。

而隨著遠距辦公與教學成常態，數位電視、機上盒需求增溫，以及 5G基建對網通產品需求暢旺等因素，加上韓國大廠SK海力士與三星兩大韓系廠商逐漸減少供貨，利基型DRAM價格漲勢漲勢再起，相關的晶豪科、鈺創也會受惠。

至於面板，同樣受惠於疫情帶動宅經濟發展，面板需求增溫，推升了報價上漲，目前漲勢至少延續至明年2月，市場已傳出原先要關閉LCD產線的三星顯示已表態要延期關閉，市況之熱可見一般，這對於友達、群創及相關面板零組件業者有利，後續也要追蹤。

傳產的漲勢也在擴散，全球各航線運價火熱，近日上海到美西、歐洲線及南美貨櫃運價再創新高，長榮、陽明、萬海獲利看增，股價紛紛走強。至於尼龍、聚酯、加工絲等化織產業，受惠於客戶拉貨動能升溫，市場需求增加，加上原料己內醯胺（CPL）、EG等石化原料價格上漲等，相關產品報價自今年第3季起也調漲，相關的集盛、宏益、聯發等可望跟進補漲。

另外，工紙大廠永豐餘傳出將自明年開始調漲紙箱價格15%，推升紙類股漲勢，後續如正隆、榮成也可望跟進。操作這類報價喊漲的族群，關鍵仍在觀察產品報價漲勢能否持續，在報價沒有出現「漲不動」的訊號之前，趁著「量縮價穩」時找切入機會，應是現階段較適宜的操作策略。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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(中時新聞網 葉明芳)