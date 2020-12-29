林建發｜指數還在創新高 留意短線乖離大

啟發投顧分析師林建發

美股昨天又漲了，道瓊指數終於再創歷史新高，當然那斯達克指數也是繼續再創歷史新高，可以創新高特別是既然敢創歷史新高，代表多頭就是非常非常的強，指數已經漲了很多很多是事實，特別是漲得夠多時當然會拉回，所以空頭想要反撲就需要更強烈的表態，因為市場是講實力的，要往哪邊走不是靠口水，多空的方向是要錢砸出來的，美股選後不確定的因素消失後迎來的一波大行情還沒結束。

昨天台指大漲再創波段新高，今天開高後是先下再上就在平盤上下來回震盪，收盤小漲幾乎收最高，今天是盤中拉回代替收盤下跌而且是繼續再創波段新高，連漲5天漲了400多點後就是不拉回，短多確實軋到短空了，儘管短線的乖離還是很大，但空頭如果想要大反撲就需要更強烈的表態，因為多頭的氣勢還是非常非常的強，只是逆價差已經大幅收斂，又給了空頭一點點想像的空間，代表市場對於後市勇敢追價的意願又變大了，就看明天空頭能不能把握住最好的反撲機會。

趁著外資放大假、進出台股的動作變小的空檔期間，大盤連漲4天再創歷史新高，一波到頂的上攻是徹底擊潰了空頭的信心，而今天開高震盪走低卻只是小跌更是讓空頭感到很無力，既然指數可以創歷史新高，就不須要找太多看空它的理由，因為市場的走勢很單純，就是拿錢砸出來的，不是口水看空市場的人很多指數就會跌，台股小量可以過高，強烈表態的多頭一波攻到頂的走勢真的走完了嗎？最強勢的多頭指標股就是鴻海，多頭要持續上攻，看鴻海就對了，目前指數還在創新高就不要去做摸高的動作，除非看到了長黑K出現。

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