陶文看台股｜策略不變 拉回找買點

《陶文看台股》：周二（12/29）【易卦、天象】趨勢操作策略

【山水蒙卦】反彈調節，拉回找買點，策略不變。

陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，正值「月破日」的今天，諸事不宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖日辰吉凶：

許多狀似不吉利的能量都以擦邊球的方式呈現，這狀似不吉利卻充滿個機會的日辰。

火星釋放合相磁場，該掌握住的機會請牢牢抓住，而這就是今日天星的呈現的訊息。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星的磁場依舊不理想，謹慎依舊是天星所提供的資訊。

幸運的是，太陽與天王星的合相持續，因此救世主的救援將依舊會是今日投資市場的戲碼。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股大盤開高走高，一路以高漲震盪的方式讓指數以大漲151點作收。

即便【水火既濟】的多方步調不協調，多方後繼力道果然明顯。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【山水蒙卦】是這一天（12/29二）台股投資求財卦象。

這一卦說的啟蒙，也是嶄新開始，對於事務的執行而言，代表換個角度解讀與出發。

對於投資求財而言，自然也是如此，再加上卦象中的多空架構有利多方，因此正向運作的策略依舊適用。

就卦象而言，反彈調節，拉回找買點的卦象訊息，依舊值得掌握。

吉利方位：正北方、正南方。

吉利顏色：藍色、紅色。

吉利數字：1、9、8、7。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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