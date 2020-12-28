2021賺大錢 散戶口袋名單要有這6種股票

資金浪潮席捲全球股市，主要指數更紛創歷史新高價位，台股也正式在7月突破30年高點12682，11月站上萬三、12月站上萬四整數關卡，但回顧2020鼠年的行情，卻有如老鼠一般亂竄，紛擾著投資朋友。

2020年1月，新冠疫情爆發造成全球股市全面重挫，指數崩跌近3成的幅度，讓Fed不得不在3月緊急降息至零利率，並啟動量化寬鬆（QE）計畫，全球央行輪番降息救市，挹注市場資金，全球股市才在3月起，自低點展開跌深反彈行情。

反彈過程中，美國總統川普又不時啟動美中科技戰火，每一次的禁令管制，都讓短線指數造成劇烈震盪。所幸，美國總統大選順利落幕，新的美國總統拜登將上任，雖然美中貿易和科技對壘仍會持續，但不致有突發性利空造成股市波動，也由於不確定因素解除，美股科技股帶動全球股市突破歷史高點。

展望2021年，新冠疫情依然險峻，在全面解封之前，各國政府和央行和政府延續財政和貨幣政策刺激的基調不變，在遠距商機、居家工作等新經濟的帶動下，製造業維持擴張，無須全面停工，維持生產滿足市場需求，在多支疫苗試驗成功激勵下，全球經濟可望像牛的步伐般，緩慢但穩步朝向復甦前進，寬鬆貨幣政策持續到2023年初，資金行情維持股市多頭動能延續，企業獲利的提升，也讓股市回歸到基本面的支撐。

雖然指數位於高檔，趨勢成長的產業，潛在上漲空間依然可期，選股方面，可以朝著受惠經濟復甦，以及新經濟型態轉變的相關產業切入，舉例下列六大族群：

一、電動車

根據國際能源署（IEA）預估，2021年電動車銷量將達到350萬輛，年增7成，未來10年更將以年複合成長率27%的速度，2030年將達到10倍成長規模，全球各大車廠積極投入，挑戰特斯拉霸主地位，台廠電動車零組件技術領先，直接受惠趨勢成長商機。

二、5G Wifi6

受到疫情影響，歐美中等國家5G基礎建設速度落後，2020年喊出的5G元年成為空喊的口號，不過隨著蘋果iPhone 12推出，5G成為標配，手機大廠亦紛紛加速5G手機推出，為了讓5G提升傳輸速度和穩定度、應用落實，電信商將在2021年加速5G基礎建設，例如5G基地台、小型基站、Wifi 6等相關產品，網通廠採購訂單遞延至2021年正式爆發

三、低軌道衛星通訊

5G時代來臨，由於5G訊號為高頻，傳輸距離短，必須靠大量的基地台才能擴大覆蓋範圍，為解決基地台設置限制，具有成本優勢、訊號延遲較低的低軌道衛星，反而成了5G基地台的解決方案，尤其以特斯拉執行長馬斯克的SpaceX星鏈計畫進度最快，衛星通訊回傳網路設備的商機可期。

四、半導體和晶圓代工

疫情帶來生活型態轉變，新經濟帶動的NB、PC需求將維持高檔，疫情降溫，手機、TV、汽車銷量也將回溫，整體終端產品回復成長之下，半導體和晶圓代工產業供需吃緊，掌握先進製程領導地位的台積電和相關供應鏈，更是值得留意的對象。

五、IC設計產業

在家上班及遠距商機成為新經濟的常態，網路速度提升到5G，上網設備也將提升，IC設計首選在網路應用和AI高速運算帶來的資料傳輸速度升級，以及中國去美化，例如伺服器、高速傳輸、USB 4.0和IP等。

六、蘋果供應鏈

蘋果訂價策略走向平價化，積極向供應商砍價，壓低硬體成本，因此蘋果供應鏈將是「舊不如新」，要以新切入蘋果供應鏈，和蘋果新品、新規格受惠的族群和個股為主，例如：可能受惠的MacBook Pro改款升級的Mini LED、Apple Car等。

（本文作者為摩爾投顧 證期雙分析師陳昆仁）

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(中時新聞網 吳美觀)