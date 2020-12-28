陶文看台股｜12/28至12/31一週股市黃曆

《陶文看台股》：（12/28至12/31一週）【易卦、天象】趨勢操作策略

【山水蒙卦】急漲調節，拉回找買點。

上週周線以小漲81點作收，這其中存在著震盪與力爭上游的故事。【雷風恆】的恆常不變充分說明了大盤除了上漲還是上漲的意含，換言之，對於還是執著在等待大盤回檔的投資人而言，恐怕有必要靜下心仔細思考。連多空架構中主要氣不在於多方的【雷風恆卦】，即便漲勢短線示弱，周線還是以連八紅的姿態作收，急漲調節，拉回找買點的卦象訊息，如今看來的確值得參考。

時序進入12月的最後一週，也是2020年最後一週，還有4個交易日就要封關。節氣時序依舊在「戊子」太歲月的範疇，同時也是【坤為第】年卦的多頭主事的時段，即便漲勢相對式微，高檔震盪的態勢已然進行了半月餘，但整體趨勢還是在正向發展的軌道上，這個時候發覺「空頭不死，多頭不止」的聲音又甚囂塵上。

【風天小畜】是12月台股投資求財卦象，這一卦說的是小小醞釀，小小積蓄。就最後一週的前夕回顧，發覺果然如此。連續三週的十字線，指數在14427與14053之間震盪，而趨勢還是處於向上的姿態，【風天小畜】已然盡了職責。【山天大畜】是2021年台股投資求財卦象，而【火山旅】則是2021年元月台股投資求財卦象。整體而言，欲小不易依舊是主要態勢，不過元月行情是否還是如此衝勁十足就要觀察了。

【山水蒙】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是排除眾議找到機會，對於投資求財而言，象徵的是狹幅震盪的態勢依舊容易持續。從卦象中的多空架構角度觀察，發覺多空氣勢皆不理想，而卦象中的上漲氣勢也不如預期，因此急漲調節，拉回找買點的策略，本周依舊適用。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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