陶文看台股｜趨吉避凶 反彈調節

《陶文看台股》：周一（12/28）【易卦、天象】趨勢操作策略

【水火既濟】反彈調節，拉回找買點。

12/28陶文老師日辰開運小叮嚀：

根據《農民曆》記載，這是「歲德合吉星」職事的日辰，雖然出現了日犯「小耗星」「月忌」「劫煞」等不吉之星，不過這一天依舊諸事皆宜。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

巳時：開門〜正南方，休門〜西南方，生門〜正西方。

午時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

天星圖日辰吉凶：

金星、月亮與海王星以「三刑會沖」的方式排列的今天，似乎需要多一些心思面對事務的執行。

幸運的是，太陽與天王星合相，舒緩了許多不經意的忌諱。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星磁場並不理想，對於投資求財而言，這是個不宜掉以輕心的日辰。

幸運的是，代表投機財的太陽合相了處於逆行狀態的天王星，代表這一天的投資求財雖然變化巨大，不過電子類股依舊有機會扮演救世主角色。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

上週五台股大盤以跳空開高的方式開出，態勢強大的能量中場之後稍稍洩氣，幸虧下檔支撐力道不弱，最好還是以小漲51點作收。

【天澤履】的大人力道果然明顯，而卦象訊息也做了充分的說明，那就是「………雖然多方氣勢頗盛，不過卻是以被動的方式展現能量，因此直白地說這一天的盤勢將會是個典型的拉抬型，投資人需要的就是順勢而為………」。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【水火既濟】是這一天（12/28一）台股投資求財卦象。

這一卦說的雖然是水乳交融，不過由於卦象氣數排列並不理想，因此有必要停下腳步改變策略後，再出發。

對於投資求財而言，也是如此。

從卦象中的多空架構角度觀察，發覺這是個空方主事的卦象，雖然多方後繼力道依舊明顯，不過由於多方步調並不協調，因此這一天的趨吉避凶主軸將依舊容易出現在拉回找買點的策略上。

吉利方位：正南方、東南方。

吉利顏色：紅色、芥末綠。

吉利數字：9、3、4、5。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議）

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