抓到了！主力炒作這幾檔 散戶小心被坑殺

近期的行情大致上不出在14,400～14,050點這個不到400點區間震盪，原因是因為電子成交比重嚴重下滑，資金都跑到鋼鐵、航運、塑化、造紙等傳產股，其實對於大盤並非好事，畢竟電子市值佔大盤超過6成以上，要靠非電子不到4成比重的傳產帶領，大盤可能就走不遠。

不過近幾天，大陸鐵礦砂開始出現大幅下跌，也造成鋼鐵股率先回檔，很有可能會連鎖到其他傳產股，因此當傳產已經爆量漲高之後，建議傳產股逢高先站賣方。

就12/23和12/24成交量只有2,200億來看，外資似乎已經開始放假，因此下周行情可能一樣是高檔區間震盪，盤勢不出14,500～14,000震盪整理，不過好現象是12/24電子成交比重回升到66％，如果未來一周資金能夠慢慢地從傳產轉移到電子身上，那麼對於下個月的行情就可以有比較大的期待，元月效應或許就可以發酵。

觀察台積電500元、聯發科700元、大立光3,200元、鴻海86元都沒有跌破的話，對於大盤其實不用太過於擔心，只是個股位階不同，建議要避開已經漲高族群，往低檔低本益比票做選擇。

當然股票投資市場一定也會伴隨著投機，畢竟這樣才會引起人們的注目，所以主力常常會藉由一些名目或是利用某些消息去炒作特定股票，因此投資朋友必須知道真正股票的內涵或是來由，這樣就不會被主力所欺騙。

就好比最近很熱的比特幣，目前報價已經來到2.3萬美元以上，創下歷史新高紀錄，剛好藉由這種機會炒高比特幣概念股，如撼訊、映泰、青雲等，殊不知目前挖礦難度增加，因為比特幣有稀缺性，數量是固定的，還未挖出的比特幣只會越來越少，也增加挖礦難度，以前用GPU繪圖卡或許可以挖到，但現在已經沒有人用GPU在挖礦了，所以撼訊這些板卡股根本就已經不是比特幣概念股，但不是說不能投機，因為只要股票會漲都是對的，但你一定要知道停損、停利及其本身產業狀況會比較好。

其實真正接獲挖礦訂單的是創意，因為他的ASIC運算能力是GPU的3萬倍，所以創意才是真正比特幣概念股，只是創意明年要賺10元，目前本益比也不低了，建議接近季線再逢低布局即可。另外像微星、技嘉11月營收創新高，是可以逢低留億，但切記他們跟AMD和Nvidia比較有關係，跟比特幣一點關係也沒。至於撼訊、麗臺等這些沒有賺錢公司，建議當個旁觀者即可，否則股價怎麼上去就會怎麼下來。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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（中時新聞網 吳美觀）