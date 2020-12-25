郭憲政｜現階段操作台股的看法

文/啟發投顧分析師 郭憲政

本週用另一個面向:「融資餘額」來分析台股。今年加權指數自低點8,523點漲到14,427點，漲幅達69.2%。反觀代表散戶參與意願的融資餘額卻從928億元，增加到1,808億元，增幅達94.8%。融資餘額增幅遠大於指數的漲幅，代表的意義就是「散戶追價意願十分強烈」。再從月KD去觀察，目前月K值為91.63，屬於過熱的超買區。揆諸台股過往歷史，月K值>90都是在當時的相對高點，對此投資人不可不知。

加權指數過去3週在高檔(14,035~14,427點)盤整，觀察價量關係，可以發現到: 只要是下跌就出量，但是反彈卻是量縮。同樣地，道瓊指數也有類似的情形。主力做手斷不會在高檔用力去買股票，反而是在邊拉邊出，慢慢把籌碼倒給散戶去接手，這從「融資餘額頻創新高」的客觀事實可茲佐證。

再來細看個股，本文舉一些近期的熱門股，提出操作上的看法供投資朋友參考: 海運雙雄長榮海(2603)、陽明(2609)，航運雙雄長榮航(2618)、華航(2610)，這四檔近期的熱行股只要周轉率大於10%，就代表短線過熱，籌碼分散，或是跌破5MA，最好是分批出場為宜。 低價DRAM，半導體類股: 聯電(2303)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、旺宏(2337)，只要周轉率大於10%，代表短線過熱，籌碼分散，或是出現帶量的長黑K，投資人最好分批出場為宜。 最重要的權值股台積電(2330)12月8日高點 525元不僅沒有過，股價不僅弱於大盤，還呈現斜率向下的走勢。外資一方面喊多，一方面卻連續賣出(自12月9日~12月23日已賣出2萬5,018張)。投資人宜小心外資這種心口不一的兩手策略，不宜在股價高檔時過度追多。



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