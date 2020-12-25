陸下單台廠晶片去美化 台股IC設計大贏家

根據路透報導，顧問機構Enterprise Technology Research（ETR）調查，目前全球人力約72%的企業員工在疫情下採取遠距辦公，預計2021年，永久遠距上班的員工數將佔公司人力的34.4%，疫後新生活，在家上班成為新經濟的常態。

在加上班讓網路應用和AI高速運算資料傳輸速度需求升級，例如：智慧型手機升級到5G，也驅動其他網路設備升級，伺服器在Intel、AMD CPU陸續支援PCIe 4.0新規範，帶動週邊晶片新商機，PC/NB端則隨著USB 4.0技術逐漸成熟，推升高速傳輸晶片新需求，2021年的IC設計將啟動新一輪的成長循環。

此外，美中科技戰火持續延燒，大陸去美化，培養自主化的半導體產業鏈為國家政策，關鍵技術仍被美國管制，大陸尚不具備自行開發替代品的能力，自製率提升緩慢，僅能從台灣供應鏈尋求解決方案，透過增加台廠晶片供應比重達成去美化目的，台IC設計公司技術領先，是大陸在扶植自主初期合作不可或缺的對象，因而成為兩強相爭下的受惠者。

5G、PCIe 4.0、USB 4.0等高速傳輸等新規格，加上美中科技戰火不斷，IC設計雙引擎啟動，以下精選三檔個股，分享給投資朋友：

一、晶豪科（3006）：晶豪科為國內利基型記憶體IC設計公司，DRAM佔營收比重近6成，反應原物料和代工價格的上漲，庫存備貨相對積極，受惠DRAM產品現貨價格已調漲，合約價也將於2021Q1調漲，帶來營運成長動能。

二、義隆（2458）：受惠NB和Chromebook出貨大幅成長，NB應用領域中，觸控板、觸控螢幕、指向裝置市佔皆為全球第一大，指紋辨識目前約26%，為第二大供應商，長期成長空間大，預計2021年配發現金股息9元以上，殖利率近7%，是近可攻退可守的標的。

三、威鋒電子（6756）：12/24轉上市，技術涵蓋USB高速傳輸、USB Type-C與USB PD等領域，從主控端到周邊裝置，威鋒產品廣泛，帶動業績持續成長，母公司威盛持股6成，股權集中度高。

不過，在機會之外，也要提醒，明年首季IC設計業者多能維持不錯的需求動能，但需要觀察的是產能吃緊的狀況，能否在客戶需求與庫存之間取得平衡，也將明年獲利成長的觀察重點。

（本文作者為摩爾投顧證期雙分析師陳昆仁）

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（中時新聞網 吳美觀）