曾炎裕｜消息面紛擾多，聚焦個股未來成長性

盤勢分析：

川普下台前想扮演耶誕老人，他不滿國會剛通過的新刺激法案規模太小，川普希望「國會應該修改方案將低得可笑的600美元提高到2,000美元，或是一對夫妻4,000美元」，造成紓困案出現變數。

其實，華爾街一直把紓困案當成馬前面的胡蘿蔔，第三季起持續討論紓困案，激勵美股（馬）一路爬上新高，市場擔心當馬吃到胡蘿蔔後可能就會停下來休息（利多出盡），川普表態應換個大一點的胡蘿蔔，希望激勵馬繼續往上走，直到他離開白宮。

川普卸任前持續緊縮中國企業，目前都在使用零組件庫存的華為與中芯未來命運，將影響台股2021年科技股表現影響深遠，例如華為5G手機受限制，iPhone 12已是全球5G手機銷售冠軍，蘋果更調高2021年上半年iPhone產量至9,600萬台，增加30％。

本周未來成長性最佳主角是蘋果Apple Car，由於蘋果持續強化中國以外的製造市場，以及加深中國在地製造商在蘋果供應鏈的地位，台灣蘋概股這2年表現漲勢較弱，Apple Car讓市場重拾希望。

傳聞蘋果2021年9月將發表Apple Car，比原先規劃提早兩年，蘋果比照iPhone備料由零組件開始催貨，Apple Car供應鏈再度重出江湖，Apple Car如果成真，不亞於蘋果之前推出iPhone手機，號稱「電動車的蘋果」的特斯拉，將與蘋果本尊展開汽車大戰，特斯拉技術領先地位、生產供應鏈的建置與管理、財力雄厚果粉的信仰，以及傳統車廠的競合，都會是全球汽車、科技產業與股市關心的焦點。

投資策略：

美國歐美疫情嚴重，金融市場反應冷淡，恐慌程度有限，連輝瑞股價都回檔修正，台灣的防疫股都是在操作消息與情緒。客觀事實是台灣防疫成果全球稱讚，不僅阻絕於境外，死亡人數僅個位數，若以各國每百萬人口確診案例來比較：全球平均是每百萬人約9,971人染疫，遠高於平均值的是美國的5萬5,657人，超過3萬的國家包括法國、英國、義大利、阿根廷、西班牙、巴西與波蘭等，台灣每百萬人的確診人數是32人。

大盤當沖熱絡，本來就要注意金融市場多殺多短線震盪風險，消息面仍會影響短線投資信心；另一個似是而非論點是指數高檔下跌有量而上漲無量，其實台股真的投資價值在於成長的個股，而不是指數漲漲跌跌，大盤震盪仔細觀察都會是很多個股的買點，主流類股有半導體、被動元件、貨運、散裝航運、轉機股、原物料、面板股、鋼鐵等。

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