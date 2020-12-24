莊佳螢｜明年基本面佳 長線多頭不變

文/啟發投顧分析師 莊佳螢

美國會通過紓困案，但川普要求加碼紓困金，美股尾盤急跌，道瓊工業仍上漲114點，那斯達克下跌36點，費城半導體下跌20.44點，台股今天不受影響，在本土新冠案例大跌後，出現連續兩天反彈，在原物料漲價利多加持下，塑化、紡織等類股表現亮眼，被動元件也成為盤面焦點，加權指數終場上漲57點收14,280 點，成功收復 5 日線及 10 日線。技術面觀察，雖然大盤沒有完全收復跌幅，但是技術面來看已來到黑K一半位置，而且今天站上所有均線，對年底的作帳行情仍可期待。

經濟部統計處昨天公布11月工業生產指數為122.99，年增7.84%，製造業生產指數124.97，年增8.19%，這數據創歷年單月新高，數據雙雙連續十紅，這直接反應景氣持續揚升，基本面加持之下，相信台股因為利空修正幅度將有限。籌碼面部分，三大法人合計買超32.51億元，外資今天加碼買超31.97億元；投信則持續賣超6.22億元；自營商與外資同調，共買超6.78億元，三大法人合計買超 32.51億元。

在基本面加持之下，台股修正空間有限，所以拉回就是買點，明年台股會更好，在基本面好的狀況下，遇到疫情干擾拉回反而要當作是機會!最近強勢的航運、鋼鐵、塑化等原物料漲價概念股，受惠蘋果切入電動車的汽車電子相關概念股，政策偏多的太陽能類股，都是短線強於大盤的族群，都可留意切入機會。

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